Минфин признал несостоявшимися аукционы по линкерам и классическим ОФЗ

Министерство финансов РФ признало аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом и индексируемым номиналом, проведенные 27 сентября, несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

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Как следует из информации, опубликованной на сайте министерства, на аукционах предлагались классические ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 года и линкеры (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS с датой погашения 11 мая 2033 года.

Ранее, 6 сентября, по этой же причине провалились аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26241 с погашением в 2032 году и ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с погашением в 2033 году.

