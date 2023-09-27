Минобороны РФ сообщило о срыве ротации украинских войск на Купянском направлении

Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — приводит слова офицера Министерство обороны РФ.

Зыбинский добавил, что артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также САУ 2С1 «Гвоздика». Потери противника на этом участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станция спутниковой связи Starlink.

«Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли двенадцать ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балка Оливовский Яр», — указывается в сообщении.