Московский бренд удвоил выпуск одежды с начала 2023 года

Московская компания Maneken brand, выпускающая одежду с авторским дизайном в силе oversize, нарастила выпуск продукции более чем вдвое по итогам января-августа 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Этому способствует растущий спрос на российском рынке, сообщил 27 сентября исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичная отрасль легкой промышленности развивается высокими темпами. Предприятия предлагают широкий ассортимент товаров, наращивают объемы выпуска и отвечают потребностям рынка. Так, производитель дизайнерской одежды из Москвы "Maneken brand" за 8 месяцев этого года более чем в два раза нарастил объем выпуска. Сегодня свыше 30 тысяч человек носят одежду производителя», – рассказал Владислав Овчинский.

По его оценке, развитию компании способствует спрос на рынке и увеличение его производственных мощностей. Так, с начала года только штат сотрудников предприятия вырос на 20%.

Компания выпускает более 30 товарных групп из трикотажа, включая худи, брюки, спортивные костюмы. «Бренд успешно закрепился на рынке, став лидером в нише oversize трикотажа. В своих коллекциях мы стремимся отражать современные модные тенденции улиц Москвы, создавая комфортные и уникальные модели. При этом, мы активно развиваемся: изучаем новые технологии, оттачиваем производственные процессы и организуем дополнительные рабочие места», — прокомментировала сооснователь бренда Дарья Дегтярева.