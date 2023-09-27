Новак доложил Путину о стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется, системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект.

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Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он отметил, что запрет на экспорт топлива снизил биржевые цены в среднем на 20% по бензину и на 16% по дизелю, сейчас наблюдается небольшая коррекция после резкого падения. Для долгосрочной балансировки внутреннего рынка кабмин предлагает корректировку демпфера, чтобы компенсировать разницу с экспортом, добавил вице-премьер.

Для компаний установлены объемы поставок дизеля на сентябрь-ноябрь для проведения полевых работ, сообщил также чиновник.

Также предлагается полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных, с тем чтобы пресечь спекуляции, правительство выступает с идеей повысить экспортную пошлину для «серых» экспортеров с 20 тыс. до 50 тыс. руб. за тонну, отметил Новак.

На прошлой неделе кабмин запретил экспорт нефтепродуктов из России, что обрушило биржевые цены. В правительстве рассчитывают, что розничные цены на бензин и дизельное топливо также снизятся.