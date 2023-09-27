Объемы выпуска высокоточных средств поражения за полгода по ряду позиций выросли в пять раз

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха предприятия «Тактическое ракетное вооружение», проверив ход выполнения гособоронзаказа.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, руководитель корпорации Борис Обносов отчитался о выполнении поручения министра по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте.

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«За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз. Объемы выпуска изделий возросли за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7», — отмечает Минобороны.

По словам главы компании, дополнительно были привлечены специалисты с других предприятий кооперации с соответствующим профильным образованием.

Министру обороны представили запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия; глава российского оборонного ведомства провел совещание с участием руководства предприятия и заслушал доклад гендиректора корпорации о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами.

Шойгу отметил, что предприятие разрабатывает современные авиационные средства поражения, в том числе относящиеся к номенклатуре высокоточных.

«Первые и передовые позиции занимает Корпорация «ТРВ», мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции», — приводятся слова министра обороны.

В марте этого года Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на подмосковном предприятии поставил задачу по наращиванию темпов выпуска продукции и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.