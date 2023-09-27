Ozon начал продавать автомобили

Ozon запустил продажу автомобилей, сообщил «Ведомостям» представитель онлайн-ретейлера. Услуга доступна пока только в Москве и Подмосковье, но в дальнейшем она может быть распространена на другие города. В данный момент на маркетплейсе представлены автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery, но в Ozon заявили о намерении сотрудничать и с другими игроками рынка.

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«Машина полностью оплачивается онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке. Продавцом выступает "Деливери кар", все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание лежат на дилере», — рассказал представитель Ozon.

Он также уточнил, что предоставлять кредиты на покупку автомобилей через свой банк Ozon не планирует.

На российском сайте Chery указано, что через Ozon с доставкой на дом приобрести можно весь бензиновый модельный ряд: кроссоверы TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX и седан бизнес-класса ARRIZO 8. Необходимо выбрать автомобиль нужной модели, комплектации и цвета из наличия, оплатить покупку банковской картой, привязанной к личному кабинету маркетплейса, и выбрать удобное время и место доставки. В указанное время представитель марки Chery доставит автомобиль покупателю, подпишет с ним необходимый пакет документов и передаст ключи.

«Мы осознаем, что к приобретению автомобиля в один клик готовы исключительные люди, но с развитием технологий и ходом времени их будет все больше и больше. То, что сегодня кажется диковинным, завтра — будет обыденным. И мы, как компания, предлагающая технологичные автомобили, не можем игнорировать тренды будущего», — отметил замдиректора АО «Чери автомобили рус» Антон Ганжа.

