Почти 7 млрд рублей вложат в редевелопмент участка в Гольянове по программе КРТ

Власти Москвы намерены выставить на торги право комплексного развития территории (КРТ) участка площадью 5,2 га в Черницынском проезде района Гольяново, который используется неэффективно. Об этом сообщил 27 сентября исполняющий обязанности заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Здесь планируется возвести свыше 87 тыс кв м недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в 6,95 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 580 млн», — сказал Владимир Ефимов. Кроме того, после реализации проекта здесь будет создано более 1,8 тыс новых рабочих мест, добавил он.

Территория, о которой идет речь, находится в Черницынском проезде, недалеко от него расположена станция метро «Щелковская» и Лосиноостровский лесопарк. Вместо устаревших объектов здесь возведут технопарк площадью до 66 тыс кв м, многофункциональный общественно-деловой центр (18,5 тыс кв м), а также коммунальные объекты площадью (2,5 тыс кв м), уточнил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман. «Жители получат благоустроенный и озелененный городской квартал», добавил он.

Напомним, программа КРТ создана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот территории столицы, которые заброшены или используются неэффективно. На их месте строят жилье и необходимую транспортную и социальную инфраструктуру. По официальным оценкам, сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.