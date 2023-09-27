Предложено открыть двери мигрантам без русского языка, истории и культуры, квот и с визами «онлайн»

Упростить трудовую миграцию для граждан стран, с которыми у РФ нет безвизового режима, и в первую очередь стран Юго-Восточной Азии, считает нужным бизнес-омбудсмен Борис Титов. С таким предложением он обратился к президенту России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст соответствующего письма омбудсмена.

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Как уточнил Титов, почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. Столыпина, заявляют о дефиците кадров.

Основной спрос на персонал, указывает омбудсмен, сосредоточен в профессиональных сферах со средней или минимальной квалификацией. Особенно остро проблема стоит в Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

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"В кадровой сфере нам нужны действенные меры. Сегодня много говорится о защите национальной идентичности, на этом фоне звучат предложения ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей и так далее. Но при всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле, они остаются абсолютно нереалистичными, если смотреть на них взглядом экономиста. Дефицит рабочей силы уже признается основной помехой при принятии решений в денежно-кредитной политике, и, если мы не решим эту проблему, экономика зайдет в тупик", – заявил Борис Титов журналистам, комментируя свою позицию.

Удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, считает он.И обращает взор к странам с визовым режимом въезда. Сейчас на их долю приходится только около 4,49% от всех трудовых мигрантов.

Борис Титов предлагает пойти на смелый шаг: вообще не учитывать граждан визовых стран при определении отраслевых квот на иностранную трудовую силу. Впрочем, формальный барьер, оставляющий шансы на рынке труда и своим гражданам, все же предложен: выработать некий механизм определения и согласования работодателем и государством невозможности замещения конкретных вакансий российскими работниками.

Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года и претендующих на уровень зарплаты не выше средней по стране, разрешение на работу предлагается заменить выдачей патента, по аналогии с Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном. А также установить требование медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации в течение 30 дней по приезду.

Но - отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам российской государственности… Ну а выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя необходимо перевести в онлайн-режим.

Решение, породившее бы много новых проблем, не решив целевую

Низкий уровень безработицы в нашей стране (около 3%) и нехватка рабочих в большинстве отраслей обусловлены крайне низкой производительностью труда, считает председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Поэтому, полагает он, решить проблему дефицита трудовых ресурсов в России необходимо за счёт повышения производительности труда, а не путем привлечения в страну массы неквалифицированных мигрантов.

При этом, уверен эксперт, необходимо пересмотреть систему подготовку специалистов, сократить сроки их обучения без потери качества, активно внедрять новые технологии, в том числе цифровые. Поднимать производительность труда нужно быстрыми темпами: не на 10-20% за десять лет, а в 1,5-2 раза.

«Данная проблема усиливается за счёт активного привлечения неквалифицированной рабочей силы – прежде всего мигрантов», – полагает он. – «Чтобы стимулировать предприятия к автоматизации, повышению производительности труда и высвобождению трудовых ресурсов, необходимо установить высокий уровень минимальной заработной платы и жёстко контролировать его соблюдение», – говорит Владимир Гамза.

Проблема нехватки кадров остро вставала еще в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики, напомнил в разговоре с «Экспертом» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, одна из очевидных причин: низкий объём пополнения рынка труда молодыми специалистами, которых в недостаточном количестве готовила наша система образования. К примеру, объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет в среднем по стране снизился в четыре раза.

«Помимо дефицита выпускников по востребованным специальностям, особенно рабочим и инженерным, мы сталкиваемся со своего рода “внутренней утечкой” кадров, когда выпускники архангельских средних специальных учебных заведений и ВУЗов либо не идут работать по профессии, либо уезжают трудиться в другой регион. В значительной мере решение этой проблемы мы видим в развитии системы целевых договоров, когда студент находит своего работодателя задолго до окончания обучения. Сегодня такой целевой договор можно заключить не только при поступлении, но и на любом курсе», – заявил глава региона.

Он отметил, что для выпускника это гарантированное место работы, для предприятия – готовый сотрудник гарантированно нужной ему квалификации. Система целевых договоров в Архангельской области показывает положительную динамику: новое поколение студентов осознанно выбирает для себя профессию и уверены в завтрашнем дне.

«Следующий этап — это целевые договора предприятий уже не с отдельными студентами, а с ВУЗами и техникумами. Не вижу ничего плохого в том, чтобы направлять молодых специалистов, бесплатно получивших образование по востребованным специальностям, работать на эти закрепленные за учебным заведением предприятия», – отметил Александр Цыбульский.

Ещё в 2010 году вопрос совершенствовании механизмов регулирования внешней трудовой миграции вставал на повестке плана законодателей, напоминает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. В частности паспорт проекта ФЗ N 308942-5 «О внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ и отдельные законодательные акты РФ» (о совершенствовании механизмов регулирования внешней трудовой миграции, защиты национального рынка труда от избыточного привлечения иностранной рабочей силы)» был подписан президентом, но так и не стал законом.

Вместо этого законодатель ограничился внесением изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», Налоговый и Бюджетный кодексы.



Кроме того, продолжает юрист, вопрос регулирования отношений связанных с правами трудовых мигрантов в настоящее время регулируется межправительственными соглашениями. В частности Соглашением между правительством РФ и правительством Киргизской Республики о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.

«Если межпрвительственные соглашения между странами СНГ уже существуют, то по предлагаемым Борисом Титовым странам таких соглашений нет. Соответственно предлагаемые им правки должны быть внесены в качестве изменений в НК РФ и БК РФ, а так же специализированное законодательство. Кроме того указанная инициатива потребует заключения подобных межрпавительственных соглашений», – уверен Артем Денисов.

Предложение Титова, тем не менее, можно рассматривать только как временную меру, заявил «Эксперту» зампред комитета Госдумы по экономической политики Станислав Наумов. Причем не для рынка труда в целом, а для конкретных уже реализующихся важнейших индустриальных проектов, где, ну по объективным причинам, заранее предусмотреть те или иные спады в предложении на рынке труда было сложно и трудно.

«В целом наше общество не готово к присутствию трудовых мигрантов в своей жизни в том объеме, в котором на это рассчитывают кадровики российской промышленности и других отраслей, в частности строительства. Нужно выстраивать опережающую политику, нацеленную, с одной стороны, на частичную ассимиляцию, там, где это необходимо. Это означает, что все наши принципы повседневной жизни должны заведомо быть нормой для трудовых мигрантов и в особенности членов их семей. Ничего в этом страшного нет, это общемировой процесс, но ровно поэтому нужно, чтобы это не создавало избыточной напряженности, не криминализировало даже на бытовом уровне ситуацию», – резонно отмечает эксперт.

Поэтому в качестве встречного предложения Станислав Наумов предлагает рассматривать работу с собственными трудовыми ресурсами, посмотреть, где у нас есть те или иные диспропорции, связанные или с возрастом, или с другими демографически значимыми факторами, и последовательно, целенаправленно, в каждом секторе экономики работать по созданию человеческого капитала.

«Вообще сейчас есть два важных направления, – добавил депутат. – С одной стороны, это повышение производительности труда, что подразумевает и цифровизацию, и внедрение новых технологий, и, наверное, это вообще должно стоять во главе угла в разговоре о дефиците трудовых ресурсов. Второе – нужно поднимать уровень оплаты, особенно это касается частного сектора. Ведь не может стоимость труда не коррелировать с величиной дивидендов, которые получает собственник, извлекающий эту выгоду».