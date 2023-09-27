Путин выступил за стабилизацию цен на топливо через механизмы, которые применялись для удобрений

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно применять механизмы, аналогичные уже используемым при регулировании экспорта удобрений.

Такое мнение высказал на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает. Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но, тем не менее, большой разницы-то нет, надо только своевременно эти решения принимать, и все», — заявил глава государства.

По его словам, власти готовы оперативно отреагировать на ситуацию, предоставив дополнительную финансовую помощь, однако проблему нужно решать системно. «Мы с "удобренщиками" приняли системное решение: часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, оставшуюся часть — на экспорт», — пояснил он.

Путин обратил внимание на то, что и после введения запрета на экспорт бензина и дизеля, а также несмотря на снижение цен на бирже, в рознице стоимость АИ-92 продолжила расти.

«Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в этих других звеньях, потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен. То же самое касается сельхозпроизводителей», — подчеркнул президент, предложив вице-премьеру Александру Новаку плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность.

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают, и с компаниями надо плотнее работать, мы уже с вами говорили, чтобы они тоже и свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца, это понятно, мы должны бережно к ним относиться, все понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно.», — приводит пресс-служба Кремля слова президента.

Ранее Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется, системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект. По словам замглавы правительства, запрет на экспорт топлива с 21 сентября привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину и на 16% по дизелю, сейчас наблюдается небольшая коррекция после резкого падения. Для долгосрочной балансировки внутреннего рынка кабмин предлагает корректировку демпфера, чтобы компенсировать разницу с экспортом.