Запрет экспорта бензина и дизеля докатился до мирового рынка

Утром в среду, 27 сентября 2023 года, стоимость нефти продолжила рост, начавшийся еще накануне. Его катализатором стал рост обеспокоенности участников рынка относительно дефицита топлива. Ограничение предложения может сложится в преддверии зимы.

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Также, рынки продолжают беспокоиться о том, что запасы сырой нефти на ключевом нефтехранилище в американском Кушинге, штат Оклахома, упадут ниже минимальных операционных уровней. Это, передает Reuters, усугубит ограничение поставок, вызванное сокращением поставок ОПЕК+.

«Экономические данные из Европы и Соединенных Штатов в последнее время ослабли... Цены на нефть в октябре могут демонстрировать волатильную тенденцию в целом. Вряд ли они превысят 100 долларов в краткосрочной перспективе, но ожидается, что они будут высокими», – заявил аналитик CMC Markets Леон Ли.

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Кроме того, аналитики ANZ Research заявили, что недавний запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России «означает повышательное давление на спрос на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов».

На этом фоне, по данным Finmarket, день начался для ноябрьских фьючерсов на Brent с роста на 0,98%, до 94,88 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь повысились, 1,02% и составили 91,31 доллара за баррель.

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Цены на нефть стабильно держатся в районе 90–95 долл. за баррель и могут оставаться в этом коридоре в ближайшие недели, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его словам, уверенность в сохранении дефицита на рынке усилилась после решения российских властей ограничить экспорт светлых нефтепродуктов.

Параллельно аналитики инвестбанков начинают публиковать предварительные оценки экономической активности в Китае по итогам сентября, предсказывая ускорение по отношению к августу. Это располагает к оптимизму в отношении спроса. «На этой неделе в фокусе статистика по запасам нефти в США, а также предварительные данные по инфляции в ЕС в сентябре. Публикации могут оказать умеренное влияние на динамику котировок внутри недели», – сказал «Эксперту» Игорь Галактионов.

Как напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, 19 сентября нефтяные котировки достигли отметки 95,91 долл. на фоне растущего спроса и сокращения предложения со стороны ОПЕК+ и ее ключевых участников России и Саудовской Аравии, которые до конца года продлили снижение добычи нефти на 1,3 млн баррелей в сутки суммарно. Чисто технически нефть должна была откорректироваться в район 90-91 долл. за баррель, что и произошло.

Поводом послужило заседание ФРС 20 сентября, по итогам которого стало ясно, что регулятор намерен еще раз в этом году повысить процентные ставки и удерживать их на высоком уровне долгое время. Рынок отреагировал укреплением доллара и снижение товарно-сырьевого рынка. Если ФРС будет действовать согласно своим словам, то в конечном итоге стоит ждать замедление экономики США, а значит, и снижение спроса на нефть. То же самое происходит в Европе и Великобритании. ЦБ этих государств, указывает эксперт, проводят аналогичную монетарную политику с ФРС.

С другой стороны, отмечает он, сохраняются опасения, что дефицит предложения будет больше, чем прогнозировали ОПЕК и МЭА. Во вторник, после достижения 90,46 долл. за бочку, цены на нефть развернулись и торговались на уровне 92,30 долл. за баррель. Кроме уже объявленного сокращения добычи, на мировом рынке возникает дефицит дизельного топлива, и цены на этот продукт сильно выросли. Стоимость бочки дизеля выше 140 долл.

В этих условиях Оман и Бахрейн начали расширять нефтеперерабатывающие мощности, увеличивая потребление региональной нефти, чтобы экспортировать больше дизеля. Развитие внутренних НПЗ может убрать с нефтяного рынка еще около 300 тысяч баррелей в сутки к концу года. Добыча нефти в США также снижается с исторического максимума в июле, и эксперты ожидают, что октябрь станет третьим подряд месяцем спада производства.

В случае сохранения сложившихся условий, уверен Николай Вавилов, у нефти есть все шансы перевалить за 100 долл., но сначала нужно закрепиться выше 96 долл. за бочку.