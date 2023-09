Рок-н-ролл под пальмами, буря апельсинов и одно внезапное пари: куда сходить в октябре

Семейное музыкально-цирковое шоу «Чебурашка»

Приключения Чебурашки и его друзей уже больше 50 лет объединяют поколения. Это осенью любимые персонажи выйдут за пределы экрана и станут еще ближе к своим зрителям.

Настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида, жаркая саванна с животными, а еще большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки готовят самый вкусный на свете шоколад - зрителям и героям шоу предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план Шапокляк, которая задумала прекратить всех детей в капризных и непослушных.

Шоу о приключениях маленького пушистого героя создано по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка» и рассчитано на семейный просмотр. В грандиозной постановке, состоящей из двух отделений, задействовано 52 артиста - из них 16 цирковых, 26 танцоров и 10 героев, и более 100 специалистов постановочной группы. Звучат песни, написанные Сергеем Жуковым. Зрителей ждет искрометный юмор, уникальные акробатические трюки, цирковые номера, впечатляющие спецэффекты и самая современная анимация.

Где: концертный зал «Москва»

Когда: 7, 28, 29октября.

Спектакль «Последний аттракцион»

Спектакль Андрея Заводюка по пьесе Дэвида Линдси-Эбера можно смело назвать терапевтическим. Благодаря искрометному юмору постановка как рукой снимает осеннюю хандру, а философский подтекст научит прощать, понимать и принимать людей такими, какие они есть.

Действие сюжета происходит в доме престарелых. Одна из его обитательниц, заносчивая и недоверчивая Абби заключает пари со своей новой соседкой Мэрилин, и этот спор внезапно превращает жизнь обеих в увлекательный аттракцион. Стремление к победе приводит к неожиданным приключениям, а острота переживаний возвращает Абби давно потерянный вкус жизни.

Филиал Московского драматического театра имени А.С. Пушкина

Когда: 13 и 14 октября

Фильм «Анатомия падения» режиссера Жюстин Трие

Зовите друзей и устраивайтесь поудобнее – 13 октября в рамках фестиваля Каро Арт состоится российская премьера фильма-события года «Анатомия падения». Картина, победившая на Каннском кинофестивале 2023, собрала восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана. И сейчас фильм номинируют на «Оскар» по четырем номинациям - лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшая женская роль для бенефиса Сандры Хюллер.

По сюжету жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

Где: КАРО 11 Октябрь

Когда: 13 октября

Концерт «Хиты QUEEN»

Хотите испытать что-то необычное - приходите в джунгли ВДНХ. В последнюю пятницу октября здесь будет максимально жарко – под пальмами один из самых ярчайших оркестров города HighTime orchestra исполнит знаменитые песни легендарной рок-группы группы Queen.

В программе всеми любимые хиты: We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, A Kind Of Magic, We Are The Champions, The Show Must Go On. А еще фантастическая энергетика, мощный звук и эксклюзивные аранжировки.

Где: Оранжерея на ВДНХ

Когда: 21 октября

Выставка «История российского дизайна. Избранное 1917-2023»

Каким был первый ноутбук и что какой путь прошли технологии, чтобы сумка-авоська превратилась в робота-доставщика – все это своими глазами можно будет увидеть на выставке, посвященной технологиям в жизни человека.

В центре внимания десятки отечественных изобретений и тех приборов и устройств, которые делают нашу жизнь проще и удобнее - от радиоприемников до умной колонки, от телевизора КВН с линзой до умного телевизора с «Алисой». Посетители выставки смогут увидеть первый советский персональный компьютер «Агат», компьютерную мышь 1990-х годов, карманные электронные игры 80-х годов и другие образцы ретротехники, оценить и сравнить дизайн самых прогрессивных устройств из прошлого и настоящего.

Где: Новая Третьяковка, Западное крыло (Крымский Вал, 10)

Когда: 20.09.2023 — 28.01.2024