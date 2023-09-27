Российские рыбаки пошли на рекорд

Текущий год может стать рекордным для российской рыбной отрасли. Рыбаки могут выловить 5,07 млн тонн водных биоресурсов — максимум за последние пять лет, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

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«По нашим оценкам, вылов водных биоресурсов в России в этом году достигнет максимального за последние 5 лет и второго по величине за весь постсоветский период показателя в 5,07 млн тонн», — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В этом году, по его словам, хорошо идет промысел минтая, тихоокеанских лососей и сардины иваси, за счет которых и обеспечивается «прибавка» по суммарному вылову. К середине сентября, по данным ассоциации, российский вылов водных биоресурсов превысил 4,05 млн тонн, что на 11,5% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В частности, добыча минтая — главного промыслового ресурса РФ — увеличилась на 4,2%, до 1,64 млн тонн, тихоокеанского лосося — более чем в два раза, до 589,6 тыс. тонн, сардины иваси — на 73,4%, до 175,8 тыс. тонн, шпрота — на 8,8%, до 32,1 тыс. тонн, кильки — на 31,9%, до 24,8 тыс. тонн.

На проходящем сейчас в Санкт-Петербурге VI Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий президент ВАРПЭ подчеркнул, что внутренний рынок является приоритетным для российских рыбаков.