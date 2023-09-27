Российские военные отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

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«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что за сутки потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными.

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На Запорожском направлении отражена одна атака боевиков, уничтожено более 60 украинских военнослужащих; в районе Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении также отражена одна атака, потери противника превысили 150 военнослужащих, отмечается в сводке.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР); потери украинской стороны составили до 55 военнослужащих, информирует обороное ведомство.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области», — говорится также в сообщении Минобороны. Уточняется, что на этом направлении уничтожено до 15 боевиков.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих; в районе населенного пункта Ольговка ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает министерство.

