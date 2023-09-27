«Сделано в России»: более 150 компаний на выставке российских технологий

Помимо насыщенной деловой программы, гостей форума ждет обширная выставочная часть. 78 российских компаний покажут на своих стендах лучшие экспортные продукты – готовые покорять международные рынки и уже завоевавшие их. Еще 108 представлены в электронном каталоге.

География участников охватывает 46 регионов. Больше всего заявок – 42 – поступило из Центрального федерального округа, на втором месте Северо-Западный (11 заявок), замыкает тройку лидеров Сибирь (9 заявок).

Выставка поделена на кластеры: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

Среди экспонатов:

– сервисы для создания виртуальных миров и цифровых двойников, а также иммерсивных шоурумов как для бизнеса, так и для музеев и выставочных залов;

– системы видеонаблюдения на транспорте и «умный пешеходный переход»;

– решения в области промышленной безопасности на базе компьютерного зрения и ИИ;

– новейшее российское медицинское оборудование, в том числе для лечения онкологических заболеваний, не имеющие аналогов на мировых рынках аппараты для лазерной хирургии, а также стоматологическое оборудование;

– роботизированные тракторы и роботы-уборщики;

– электромобили;

– системы «умный дом»;

– установки и фильтры для глубокой очистки любых типов воды;

– оборудование для легкой промышленности и российский трикотаж;

– продукты пищевой промышленности, ставшие визитными карточками своих регионов.

В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми сложностями – санкции, рестрикции и ограничения для российского бизнеса. Но несмотря ни на что, бизнес находит возможности для развития и вывода своей продукции на новые рынки.

Лучшие кейсы будут отмечены 20 октября 2023 года на церемонии награждения победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Главные российские инновации, расширение деловых связей, новые векторы развития, поддержка и обмен опытом – на форуме «Сделано в России». Принять участие могут все желающие. Регистрация уже открыта на официальном сайте — forum.exportcenter.ru.

В 2022 году форум «Сделано в России» посетили 78 иностранных делегаций – это в пять раз больше, чем годом ранее. Свои разработки и технологии представили 134 российских компании. За три дня состоялись около 40 деловых сессий, более 300 B2B-встреч. Количество участников превысило 5600 человек.