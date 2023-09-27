Спускаемый аппарат «Союза МС-23» c российско-американским экипажем приземлился в Казахстане

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио, пробывшие на МКС рекордное количество времени, успешно вернулись на Землю.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» приземлился в Казахстане, передает пресс-служба «Роскосмоса». Как уточняет «Интерфакс», посадка состоялась в 14:17, примерно в 148 км юго-восточнее от города Жезказган.

Подчеркивается, что Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в космосе 371 сутки — это самый длительный полет по программе МКС.

«За два космических полета Сергей Прокопьев набрал в сумме более 567 суток и более 55 часов в сумме за восемь выходов в открытый космос. Дмитрий Петелин, совершивший первый космический полет, набрал более 39 часов в сумме за шесть выходов в открытый космос», — отмечают в госкорпорации.