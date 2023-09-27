Территория инноваций Фонда Росконгресс представит 14 проектов на Международном форуме «Эко Алтай. Нить природы»

На площадке будут представлены 14 проектов, специально отобранные экспертами Территории инноваций. Всех их объединяет ярко выраженная экологическая направленность, связанная с общей повесткой форума. При этом каждый проект по-настоящему оригинален и по-своему решает экологические вопросы.

Например, компания «Парус Электро» представит два вида зарядных станций для электромобилей. Первая из них предназначена для замены автозаправок на автомагистралях и в городском пространстве. Благодаря применению постоянного тока мощностью 150–240 кВт она позволяет зарядить электромобиль всего за 20–30 минут. В свою очередь зарядная станция Wallbox идеальна для использования на парковках, в торговых центрах и частных домовладениях. В зависимости от выбранного стандарта полное восстановление запаса батарей происходит в течение 2–3 или 10–12 часов.

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) продемонстрирует программный комплекс прогнозирования и мониторинга паводковых затоплений. Технология учитывает метеорологические события и определяет их влияние на вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Другая разработка МИИГАиК – это ГИС-комплекс картирования и дистанционной оценки состояния лесных ресурсов. Цель проекта – определить состояние лесного фонда, спрогнозировать деградацию лесного массива и определить эффективность лесовосстановительных мероприятий. Это достигается благодаря использования алгоритмов распознавания и оценки двух- и трехмерных текстур лесных массивов на основе мультифрактальных методов.

Однако больше всего проектов привезет на Территорию инноваций студенческий технопарк Новосибирского государственного университета «Академия». Среди них – сорбент, позволяющий в 2 раза увеличить скорость очистки сточных вод; технология глубокой переработки зерновых культур на кормовые ингредиенты, увеличивающие молочную и мясную продуктивность скота на 5–15% и 5–45% соответственно; прибор для выявления внутренних дефектов и напряжения металлов конструкций любого размера, что полезно при строительстве и эксплуатации зданий.

Сразу три проекта студенческого технопарка НГУ «Академия» посвящены медицине. Это система поддержки принятия врачебного решения относительно рака молочной железы; вакуумный аспиратор для терапии полевых и операционных ран, снижающий срок лечения пациента на 30–40% и вероятность осложнений на 40–60%; а также метод экспресс-диагностики остеопороза, которым, по данным ВОЗ, в Российской Федерации страдают около 14 млн человек и еще 20 млн находятся в зоне риска развития заболевания.

Кроме того, на выставке будет представлен совместный проект Группы компаний «Экспасофт» и НГУ по созданию комплексной цифровой платформы для развития туризма в Республике Алтай. Решение, замещающее и превосходящее зарубежные туристические сервисы, обеспечит взаимодействие всех участников отрасли: туристов, поставщиков туристических услуг, представителей исполнительной власти и инвесторов. Основными целями платформы являются персонализация туристических услуг с помощью технологий искусственного интеллекта, развитие сервисов, позволяющих доводить информацию о соответствующих услугах до потребителей, а также сбор аналитических данных для принятия управленческих решений.

Еще одно интересное решение в сфере экологии и туризма создано командой профессиональных путешественников и разработчики программного обеспечения Ozarus Travel Reserves. Это сервис «Ozarus – заповедная Россия 3.0» для планирования и бронирования путешествий по национальным паркам и заповедным территориям с использованием искусственного интеллекта. Сегодня он включает в себя более 100 проектов по всей стране.

Наконец, при поддержке Агентства стратегических инициатив на Территории инноваций пройдут презентации Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и Всероссийского социального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая Кисточка». Фонд «Озеро Байкал» расскажет о своей грантовой программе, направленной на сохранение редких видов животных и растений Байкальской природной территории. А представители «Зеленой Кисточки» поделятся своими наработками по воспитанию будущих инженеров-экологов и специалистов по охране труда. Программа уже подарила многим детям и подросткам, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей с детьми-инвалидами, мотивацию к росту и возможность социального лифта через знакомство с востребованными профессиями будущего.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

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