Therr Maitz. Большой концерт c оркестром и хором

История Therr Maitz – яркий пример того, что качественный инди-проект может покорить как отечественную сцену, так и огромную аудиторию за ее пределами. В их дискографии можно встретить футуристический синти-поп, камерные акустические колыбельные и размашистый электропоп. Therr Maitz выпустили 3 студийных альбома, успешно выступают с сольными концертами на топовых площадках и крупных музыкальных фестивалях, имеют статус лучших Артистов по версии iTunes и Apple Music и награду европейского MTV.

Основатель и лидер группы Антон Беляев - музыкант, композитор и продюсер, автор саундтрека к фильму «Лёд», полуфиналист и нынешний наставник проекта «Голос», создатель и ведущий единственного в своем роде шоу LAB, гостями которого уже стали Баста, Лолита, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Feduk, Slava Marlow и многие другие звезды. Благодаря атмосфере, оригинальному подходу, живому звуку, самоотдаче команды и каждого музыканта шоу очень популярно в России.

Беляев знает об экспериментах в музыке не понаслышке — поэтому песни Therr Maitz цепляют и по-хорошему удивляют слушателей, а концертные программы радуют своей многогранностью, неординарным и уникальным исполнением композиций.

Московский концерт в VK Stadium станет большим событием этой осени. Therr Maitz тщательно готовятся к долгожданной встрече с поклонниками: зрителей ждет концерт с участием оркестра и хора, захватывающая сценография и спецэффекты, новый и объемный звук. Неизменным останется только харизматичный вокал Антона Беляева, стильная эклектика жанров и неожиданные импровизации, настоящий драйв и невероятные эмоции.

Не пропустите одно из самых ярчайших шоу этой осени: 10 ноября, VK Stadium, Москва