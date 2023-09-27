В Москве отреагировали на переброску Вашингтоном в Европу ракетных систем, ранее запрещенных РСМД

Военно-морские силы США начали отрабатывать действия по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который сознательно разрушил Вашингтон; Россия не оставит подобные решения без внимания.

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. Дипломат прокомментировала информацию о том, что в рамках прошедших на Борнхольме в Балтийском море совместных учений американских и датских ВМС на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6.

«США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. Они проводятся на территории Европы с подключением союзников США по НАТО, и таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД», — сказала она.

По словам дипломата, в свете объявленного Москвой одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования Россия «самым внимательным образом отслеживает любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений».

Официальный представитель МИД напомнила, что «жизнеспособность» российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет этого комплекса. «Очень хотелось бы, чтобы на эту информацию обратили внимание американские средства массовой информации, для которых бы потом не стало сюрпризом что-нибудь», — отметила Захарова.

Ранее в Вашингтоне пояснили, что решение по переброске SM-6 связано с отработкой сценария «защиты конвоев». Там не уточнили, идет ли речь о временном размещении или долгосрочном.