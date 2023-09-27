VII Московский финансовый форум пройдет в Москве 28 сентября

Для обсуждения вопросов финансово-экономического развития на VII Московском финансовом форуме встретятся представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и объединений, бизнеса, руководители крупных отечественных и зарубежных коммерческих компаний, эксперты в сфере экономики и финансов.

Главная тема форума — «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». На площадках форума будут обсуждаться вопросы национальной экономической и бюджетной политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока Правительства России.

В деловой программе форума запланировано проведение более десятка тематических сессий. В фокусе внимания экспертов окажутся пути развития региональных финансов и повышения экономического потенциала регионов, возможности трансформации налоговой политики и системы закупок, лучшие практики управления государственными финансами. Пристальное внимание в этом году также будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков.

Следите за прямыми трансляциями МФФ–2023 на официальном сайте форума (https://mff.minfin.ru/) и странице «ВКонтакте» (https://vk.com/mosfinforum).

Московский финансовый форум проходит при поддержке крупнейших российских компаний. Генеральными спонсорами форума являются Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк.

Главные партнеры — АО «Россельхозбанк» и АО «ДОМ.РФ». Главный спонсор — «Газпромбанк» (Акционерное общество). В статусе официальных спонсоров форума выступают: ПСБ, СОВКОМБАНК, Московский клиентский банк, АК «АЛРОСА» (ПАО). Официальные партнеры мероприятия: платежная система «Мир» и Система быстрых платежей (СБП), а также Тинькофф Банк.

Спонсоры: Госкорпорация «Росатом», ООО «НПО «КРИСТА», АО «Гознак». Партнер форума — Всероссийский союз страховщиков.

Освещать события Московского финансового форума в 2023 году будут ведущие СМИ. Генеральные информационные партнеры: РИА «Новости», ИД «Коммерсантъ», RT. Генеральное информационное агентство — ТАСС. Генеральный мультимедийный партнер — МИЦ «Известия». Генеральный радиопартнер — Коммерсантъ FM. Официальные информационные партнеры — «Интерфакс», журнал «Эксперт» и деловое издание «Ведомости». Информационными партнерами являются «Российская газета», Ruptly, журналы «Компания» и «Бюджет».