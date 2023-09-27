Владимир Ефимов: контракты на 6 млрд рублей помог заключить бизнесменам искусственный интеллект на портале поставщиков Москвы

Более 56 тысяч контрактов на сумму более 6 млрд рублей заключили за год предприниматели на портале поставщиков Москвы с помощью торгового бота. Об этом сообщил 26 сентября исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, торговый бот делает автоматические ставки в пределах «вилки цен», указанной пользователем. Чаще всего его используют в котировочных сессиях — мини-аукционах на понижение цены, которые длятся по 3, 6 или 24 часа. Претенденты на заключение госконтракта снижают цену постепенно, в несколько шагов.

Запустили его прошлой осенью. «Сервис упрощает предпринимателям участие в котировочных сессиях и экономит их время, а заказчикам полезен тем, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках. За год с использованием торгового бота заключено 56,2 тыс контрактов на 6,1 млрд рублей. Снижение начальной цены в этих закупках позволило сэкономить 3,3 млрд бюджетных средств», — сказал Владимир Ефимов.

Подключая торговый бот, пользователь указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции или услуг. Это позволяет участвовать сразу в нескольких мини-аукционах, отметил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. «Активнее всего сервисом пользуются предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края – здесь с его применением состоялось более 47 тысяч котировочных сессий, по итогам которых заключены контракты на сумму около 5 млрд рублей», — уточнил он.

Как отметили в департаменте информационных технологий, при этом пользователь может перевести управление ставками в «ручной» режим.

Напомним, портал поставщиков действует с 2013 года. Изначально его запустили, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Сегодня им пользуется более 56 тыс заказчиков из 30 регионов страны, а также более 300 тыс бизнесменов. В среднем на ресурсе заключают 1,5 тыс контрактов в день.