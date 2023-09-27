Все ставки на доллар

Укрепление доллара по отношению к основным мировым валютам, возобновившееся в июле, с тех пор практически не прерывалось. Таким монотонным, как сейчас, оно не было даже в прошлом году, когда на фоне быстрого подъема ставки ФРС, евро, фунт стерлингов и иена, обновляли многолетние минимумы по отношению к валюте США.

Статья по теме: Эпоха нулевых ставок ушла в прошлое

После восьми подряд недель, закрытых в плюс, индекс доллара (курс к корзине из евро, йены, фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) лишь чуть притормозил – и начал новую серию. Сейчас он рисует уже третью с тех пор зеленую недельную свечу.

Вторник стал четвертым днем роста индекса доллара подряд, в результате чего он достиг 105,962, выйдя на максимум с 30 ноября 2022 года. Для прочих мировых валют это, естественно, означало новые минимумы.

Евро вчера падал до $1,0562, а фунт стерлингов – до $1,2156. Для обоих это самый низкий курс с марта. Однако до прошлогодних минимумов им еще довольно далеко. А вот иена уже давно находится на уровнях, на которых прошлой осенью Банк Японии проводил валютные интервенции, удерживая ее от дальнейшего падения.

На «дне» вторника за доллар давали 149,19 иен – это одиннадцатимесячный минимум японской валюты. И находится он совсем недалеко от 151,96 – самого низкого ее курса с 1990 года, зафиксированного тоже в октябре.

Рынок ждал вмешательства Банка Японии в рыночную ситуацию еще на уровне 145 иен за доллар, но пока дождался от денежных властей лишь вербальных интервенций. Их жесткость, впрочем, нарастает, намекая рынку, что предел терпения чиновников близок.

Так, вчера министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что правительство Японии следит за движением валюты с осознанием необходимости неотложных действий. После этого курс иены несколько откатился от минимумов.

Но, как и в предыдущих сходных случаях, надолго одних слов не хватит. Другое дело, достаточно ли будет воздействия и валютных интервенций, в случае их начала. Ведь они едва ли они будут очень продолжительными.

Запасы долларов в Японии достаточно велики, чтобы удерживать курс очень долго, вопрос в другом: насколько целесообразны безграничные интервенции как экономически, так и политически? Страны G7 и, в первую очередь, США обычно не склонны одобрять подобные действия – и на этот счет между ними существуют неформальные договоренности. Обычно речь идет лишь о снижении волатильности.

Но проблема в том, что падение иены, как и других валют, к доллару обусловлено фундаментальными условиями – в частности, разницей ставок, динамикой инфляции и ВВП. И в этом отношении ситуация продолжает склоняться в пользу американской валюты.

Уже сам факт того, что в сентябре ЕЦБ и Банк Англии достаточно явно показали, что дальнейшего роста ставок, вероятно, не будет, хотя сами они и сохранятся на высоком уровне, повлиял на восприятие рынка. Рецессия или стагнация в ЕС и Великобритании на фоне все еще более высокой, чем в США инфляции, и по-прежнему более низких ставок выглядит все более вероятной.

Ситуацию в Японии, где не готовы пока на ужесточение денежно-кредитной политики, хотя инфляция растет, и вовсе не обсуждать с этом ключе нет смысла. Околонулевые ставки на фоне 5,25-5,5% у ФРС просто неконкурентны. Но и 5,25% у Банка Англии, и 4,5% у ЕЦБ тоже играют в пользу доллара.

При этом на рынке крепнет ощущение, что разрыв будет расти. С каждым днем появляется все больше намеков на то, что подъем ставок в США способен зайти куда дальше, чем кто-либо первоначально ожидал. ФРС провоцирует относительно сильная текущая экономическая статистика при весьма упорной инфляции.

И на рынок от нее поступают все более неприятные сигналы. Кого-то насторожил уже точечный график прогнозов участников ее заседания на прошлой неделе. В среднем из него получалось, что ставку поднимут еще один раз, а в следующем году дважды снизят. Но одна из точек – мнение участника – оказалась на 6-6,25%. Это три подъема.

Была, правда, и точка на 4,25-4,5%. Но такой разброс настораживал только сильнее. Выглядело это так, словно один чиновник ждет высокую инфляцию, а другой – рецессию. И на рынке всерьез обдумывают сценарий, при котором правы окажутся оба, – стагфляция. Но где тогда будут ставки?

ФРС в последние дни наращивает давление на психику участников рынка. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что еще один подъем ставки реален. Член совета управляющих Мишель Боуман уточнила, что может потребоваться больше одного повышения.

А президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари опубликовал вчера эссе о том, что с вероятностью в 40% ставки будут подняты «выше, потенциально значительно выше». Пикантность этому придавал тот факт, что до сравнительно недавнего времени он считался представителем лагеря «голубей».

Но добили рынок слова лица не столь официального – гендиректора крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймона. В опубликованном вчера интервью Times of India он сообщил, что советует клиентам готовиться к худшему сценарию: ставка ФРС 7% и стагфляция. Хорошей новостью его реализация способна стать, пожалуй, только для быков по доллару.