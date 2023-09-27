Uniper заключила контракт на поставки СПГ до конца 30-х годов

Высокий спрос на газ в Европе будет сохраняться как минимум до конца следующего десятилетия, считают в крупнейшей в ФРГ энергетической компании Uniper SE. Это, очевидно, и является объяснением подписания ей контракта с американским экспортером газа, название которого не сообщается, на поставки сжиженного газа (СПГ) до конца 30-х годов. Об этом сообщил Петер Абдо, который отвечает в Uniper за сжиженный газ.

В Uniper пока не заглядывают в сороковые годы, т.е. после окончания срока действия контракта. Энергетические компании, конечно, пытаются спрогнозировать, какую роль будет играть природный газ в зеленом переходе, т.е. замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Однако некоторые события, например, недавнее заявление британского премьера Сунака о замедлении темпов этого перехода, позволяет предположить, что из-за огромных затрат он продлится значительно дольше, чем предполагалось.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на СПГ будет расти до середины 20-х годов. В Shell Plc считают, что спрос на газ в Европе будет превышать предложение все текущее десятилетие.

Германия считается пионером в создании зеленой энергетики. После прошлогоднего энергетического кризиса немцы стали значительно осторожнее в прогнозах. Этим объясняется появление в стране трех терминалов для СПГ и строительство еще нескольких.

Берлин в прошлом году спас Uniper от банкротства. После отказа от российского газа, крупнейшим импортером которого в Европе она являлась, в компании наступили тяжелые времена. Прошлым летом цены на газ взлетели до небес. Европейские энергетические компании, включая Uniper, перешли на СПГ и начали перекупать у конкурентов из Азии газовозы с газом, даже находившиеся уже в море. Прошлый год показал европейцам, насколько важно договориться не только о поставке газа, но и закрепить в контракте доставку груза по указанному адресу.

Uniper полностью сменил стратегию и тактику и сейчас, кроме краткосрочных контрактов, подписывает не только среднесрочные, но и долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа.

«Это (обязательство экспортера поставить газ) приобрело особую важность как для Uniper, так и для всей Европы после начала войны,- цитирует Петера Абдо Bloomberg.- В противном случае Европа не сможет выполнить задачи по заготовке газа к зиме. В прошлом году нам очень повезло, что удалось перенаправить много газовозов из Азии в Европу. Поэтому теперь мы должны позаботиться об этом заранее».

Он объясняет, что если в Азии восстановится спрос на газ, а признаки этого есть, то Uniper сумеет использовать разные по срокам действия контракты на поставки газа и перенаправит газ в случае необходимости в Азию.

Повторение прошлогодней острой конкуренции за СПГ между Европой и Азией вполне возможно в случае каких-то перебоев с предложением «голубого» топлива.

Даже если предстоящая зима вновь окажется теплой и спрос на газ сильно не вырастет, Европа все равно будет привлекательным местом для экспорта американского сжиженного газа, учитывая ее близость к США, главному поставщику газа для континента в прошлом и этом годах, а также растущую способность хранить «голубое» топливо. К 2030 г. Uniper, добавит к природному газу и водород. Сейчас СПГ-терминал компании в Вильгельмсхавене переоборудуют для того, чтобы он мог принимать и другие виды топлива с низким содержанием углерода. Для модернизации инфраструктуры потребуются значительные инвестиции, но логистическая цепочка при этом, по словам Абдо, не изменится.

Uniper планирует вложить в «зеленые» газы, водород и возобновляемые источники энергии до 2030 года порядка 8 млрд евро.

«Со временем я изменю наш СПГ-бизнес, чтобы использовать инфраструктуру для работы с аммиаком и водородом»,- делится планами Петер Абдо.