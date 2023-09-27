За прошедшую неделю в России зафиксировано свыше 1,2 млн случаев ОРВИ

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 20% и более превышены в 35 городах РФ.

Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.

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«Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах», — сказал эксперт.

По его словам, что за прошедшую неделю в России зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев ОРВИ, при этом доля вируса гриппа незначительная.

«Важно напомнить, что с начала сентября в нашей стране проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Поэтому людям, которые еще не успели вакцинироваться, рекомендуется сделать это в ближайшее время. Важно защитить свое здоровье до широкого распространения вирусов гриппа, особенно людям из групп риска», — заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава.