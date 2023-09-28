Два дня, которые могут потрясти S&P 500

На вчерашних торгах основные фондовые индексы США успели побывать как в минусе, так и в плюсе. Но даже на процент от нуля, какие бы новости на рынок ни поступали, они в среду ни разу не отошли, в итоге завершив день совершенно невнятно.

Dow Jones Industrial Average упал на 0,2%. S&P 500 остался почти на том же месте, прибавив 0,02%. А Nasdaq Composite вырос на 0,22%. Но ничего странного в этом не было: новостной фон прекращению идущего весь месяц сползания котировок не способствовал, однако и к панике не вел. При этом главные события ожидались позже.

Казначейские облигации опять падали, что как обычно давило и на акции. Доходность эталонных 10-летних бумаг (она меняется обратно пропорционально котировкам) выросла до 4,643%, в очередной раз обновив максимум с 2007 года.

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Цены на нефть мощным рывком вышли на многомесячные пики. Brent достигла максимума с начала ноября ($97,06 за баррель), а WTI и вовсе оказалась на уровне конца августа прошлого года – $94,49. Последнее для американской экономики и, соответственно, для многих акций, представляющих компании из США, особенно чувствительно.

Рост цены нефти разгоняет инфляцию, провоцируя ФРС на продолжение подъема ставок, и одновременно – вместе с теми же растущими ставками – бьет по экономике. Учитывая, что Федрезерв и без того всерьез рассматривает продолжение ужесточения политики, быков рост цен на нефть никак не может радовать.

Но для нефтегазовых акций это хорошая новость – и энергетический сектор вчера стал безусловным лидером в индексе широкого рынка, подскочив на 2,5%. Хотя сил вытянуть S&P 500 намного выше нуля у него и не хватило.

И все же по итогам последних трех месяцев, когда ралли, связанное с шумихой вокруг искусственного интеллекта выдыхалось, а нефть, напротив, переходила к росту, он прибавил 15,53%. Между тем 8 из 11 секторов S&P 500 остались по итогам этого периода в минусе, а ближайший конкурент – коммуникационные услуги – вырос на 2,77%.

В статистике, вышедшей в среду, что-то для себя могли найти и быки, и медведи. Заказы на промышленные товары длительного пользования выросли в США в августе на 0,2%, хотя аналитики ждали снижения на 0,5%. Это, с одной стороны, рисует картину экономики, не сильно страдающей от роста ставок, но, с другой – провоцирует ФРС на их подъем при упорстве инфляции.

И неудивительно, что вчера участники рынка сосредоточились на будущем. Тем более что в ближайшие два дня ожидается целый ряд событий, способных заметно двинуть рынок в любую сторону.

Сегодня будет опубликован ВВП США за II квартал. В пятницу выйдет ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) – любимый показатель инфляции ФРС. В эти же дни пройдет ряд выступлений ее представителей, в том числе – и председателя Джерома Пауэлла (в четверг вечером). На счет этих событий есть определенные надежды как у быков, так и у медведей.

В пятницу, судя по заявлениям профсоюза автопроизводителей, при отсутствии прогресса в переговорах еще и расширится забастовка на заводах General Motors, Stellantis и Ford. Это будет уже довольно серьезный удар по ВВП.

Другим может стать закрытие правительства США. Осталось всего 2 дня торгов, а демократы и республиканцы так и не договорились. Вчера спикер Палаты представителей отклонил законопроект о временном финансировании правительства, подготовленный в Сенате.

Все это способно спровоцировать распродажи, но – кто знает – при ином повороте событий может привести и к резкому покрытию «шортов». А ведь есть еще и история с крупной позицией на срочном рынке JPMorgan Hedged Equity Fund – о ней идет много разговоров.

Срок действия десятков тысяч принадлежащих этому фонду пут-опционов на сумму, которую Bloomberg оценивает в $16 млрд, истекает в пятницу по цене, немного меньшей текущих значений S&P 500. Это создает потенциал для рыночных потрясений за счет действий как дилеров на другой стороне позиции, так и сторонних игроков.

И все это приходится на конец недели. Между тем это еще и конец сентября – исторически худший период самого неудачно месяца года. Последнее тоже известно публике и не способствует умиротворению.

Это давление уже распространилось далеко за пределы американского рынка. Мировой индекс акций MSCI All Country World вчера показал девятое снижение подряд, что стало самой продолжительной подобной серией за десять лет.

Напряжение рынка иллюстрируют и другие индикаторы. Индекс ICE BofA MOVE, отслеживающий ожидаемую волатильность облигаций, вырос на 3,7%, выйдя на максимум более чем за месяц. Cboe Volatility Index (VIX), именуемый порой индикатором страха Уолл-стрит, подскочил вчера на 3,8%, закрывшись на максимуме с мая.

«Инвесторы полны опасений по поводу процентных ставок, цен на нефть и трудовых отношений, – пояснял вчера Reuters главный инвестиционный стратег Citi Global Wealth Стивен Витинг. – Волатильность рынка облигаций распространяется и на рынок акций».