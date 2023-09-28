Антон Силуанов: «Основной упор делается на обеспечение нашей победы»

В пятницу, 27 сентября, правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2024 год и ближайшую трехлетку. А 26 сентября вице-премьер Антон Силуанов впервые публично обозначил основные параметры главного финансового документа и приоритетные цели, на которые будут расходоваться поступления в государственную казну.

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Это произошло в рамках VII Московского Финансового форума (МФФ), на пленарной сессии «В поисках нового баланса: российская финансово– экономическая система в период мировой трансформации».

Пленарное заседание МФФ открыл председатель правительства Михаил Мишустин, который отметил, что прогнозы, предрекавшие нашей экономике глубокое падение из-за санкций, не сбылись. Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому развитию. Рост ВВП в текущем году уже превышает 2,5%, в ближайшие годы, предположительно, будет держаться на уровне не ниже 2%, к тому же многие зарубежные инвесторы хотят сохранить свои проекты в нашей стране.

«Правительство утвердило проект бюджета на следующие три года, – сказал Михаил Мишустин. – Доходная составляющая была значительно увеличена, что позволит профинансировать больше расходов, гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств и обеспечить дальнейшее развитие экономики предложения, как нам поручил президент».

Премьер также отметил, что требуется продолжить работу по укреплению финансового суверенитета, развитию импортозамещающего внутреннего производства, совершенствованию инвестиционных механизмов.

Модератор пленарной сессии – председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров не стал откладывать горячие вопросы в долгий ящик, и начал дискуссию с вопроса главе Минфина о том, ожидает ли страну секвестр бюджета и рост налогов.

Антон Силуанов реагируя на слова хорошо ему знакомого депутата по-мхатовски, выразил удивление и при этом взглянул на сидящую рядом в президиуме главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. «О каком урезании расходов можно говорить, если доходы увеличиваются, а финансовая система растет: в этом году бюджет превысил 33 триллиона рублей, а в 2024 году составит как минимум 36, 6 трлн, – ответил министр финансов. – Это – нормальная температура, нормальный здоровый бюджет. Другое дело, что 0,5 трлн мы перенаправим с тех программ, которые уже реализованы, на другие цели. Но к секвестру это никакого отношения не имеет», – уточнил глава Минфина.

А затем отметил, что традиционно будут пересматриваться параметры бюджетного правила, на этот раз – в пользу перерабатывающих производств, но и здесь о росте налогов речи тоже не идет.

Правительство, по его словам, не повышает налоги, чтобы деньги оставались у бизнеса, поскольку у него есть возможности направлять их на создание рабочих мест и инвестирование в те отрасли, которые поддерживаются и субсидируются государством, пояснил чиновник. По-видимому, речь идет об обещании не предлагать новых налоговых инициатив сверх тех, что недавно уже были приняты и вводятся в действие.

Приоритетные статьи расходов Антон Силуанов перечислил, буквально загибая пальцы:

«Основной упор, как видно из структуры расходной части бюджета, делается на обеспечение нашей победы, – сказал вице-премьер. – Вооруженные силы, боеспособность, все необходимое для фронта. Второй приоритет – выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, которые на себя взяло государство. Третье – нам необходимо создавать собственные компетенции в производстве и повышать мощности российских предприятий в таких областях, как станкостроение, авиапром и беспилотные системы, новые средства электронной коммуникации».

Итак, как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, расходная часть бюджета в 2024 году составит как минимум 36,6 трлн рублей (но может быть и повышена как за счет средств, не израсходованных в году уходящем, так и дополнительных поступлений от экспорта углеводородов. на пленарном заседании Московского финансового форума.

Напомним, что в текущем бюджете предусмотрены доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей (17,4 % ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4 % ВВП).

Ошибки — только правильные

Одним из базисных элементов проекта бюджета является прогноз на 2024 год и ближайшую трехлетку, который предоставило Минэкономразвития. Андрей Макаров поинтересовался у помощника президента России и бывшего главы этого министерства

Максима Орешкина о том, насколько можно доверять прогнозу и не получится ли так, что горькая реальность будущего не совпадет с оптимизмом настоящего?

«Все ошибки бюджетных прогнозов, которые были в последние годы, заключались в том, что ситуация складывалась лучше, чем предполагалось. Реальность оказывалась ближе к оптимистичному сценарию», – ответил Орешкин.

В качестве иллюстрации, на пленарной сессии МФФ были озвучены такие цифры. Прогноз по цене на нефть на 2024 год от Минэкономразвития и Минэнерго – $70 за баррель, в бюджет заложена цена $60, а ЦБ в свои расчеты закладывает $55.

«Мы всегда ориентируемся на самый плохой сценарий, но готовы и к самым хорошим», – сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Поэтому Антону Германовичу, скорее всего, придется бороться с избыточными доходами, а не с дефицитом бюджета», – резюмировал Орешкин, улыбнувшись Силуанову.

«Некуда девать деньги, видите, а вы спрашиваете, хватит их или нет. Хватит», – сказал Силуанов Макарову. И добавил, что в 2023 году по разным причинам не будут освоены 3 трлн рублей, которые ранее планировалось привлечь из ФНБ. Их можно будет направить на инвестиционные проекты уже будущего года.

Планируется ли ослабление рубля

Модератор, естественно, не мог обойти вопроса, который интересует не только финансистов, но и большинство граждан: продолжится ли ослабление рубля.

Антон Силуанов ответил откровенно: «Есть те, кто заинтересован в сильном рубле. Есть те, кому выгоден слабый рубль. А мы (Минфин) хотим, чтобы он был стабильным и предсказуемым. Слабым или сильным – не очень важно для нас».

Эльвира Набиуллина обратила внимание то, что для государства важнее, чем курс, – не допускать большого роста цен на товары и услуги для граждан. «Да, курс на это тоже влияет, но не в первую очередь, – сказала глава ЦБ. – Курс колеблется во-многом за счет внешних факторов, а мы имеем внутренние механизмы влияния на инфляцию несмотря на то, что в текущем году товарный спрос растет несколько быстрее, чем предложение. Бизнес и граждане стали делать отложенные в 2022 году покупки».

Набиуллина предполагает, что баланс между спросом и предложением российская экономика постепенно нащупывает, и серьезных предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет. А добиваясь за счет таргетирования предсказуемой и низкой инфляции, ЦБ еще и сокращает число таких предпосылок.