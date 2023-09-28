Более 20 тыс. светильников столичного производства установили на трассе М-12 «Москва-Казань»

Московский производитель «Световые Технологии» выпустил более 20 тысяч светильников, которые установили на четырех участках новой федеральной трассы М-12 «Москва – Казань». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Светильниками можно управлять через облачные системы. Благодаря этому легко и удобно контролировать освещение. Оборудование выполнено из износостойких материалов и выдерживает любые погодные условия, добавил Овчинский.

На заводе выпускают несколько десятков тысяч модификаций светильников для различных сегментов применения. Оборудование используется на олимпийских объектах, объектах РЖД и метрополитена, в аэропортах, офисных и торговых центрах, на промышленных предприятиях, в спортивных сооружениях.

По словам директора департамента наружного освещения компании Станислава Ляпунова, на предприятии гордятся участием в проекте трассы М-12. Светильники компании создают равномерное освещение на дороге, чем обеспечивают безопасность и комфорт для водителей, пояснил он.

Движение на четвертом участке трассы М-12 до Нижегородской области запустили 8 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Всего дорога от Москвы до Казани состоит из восьми этапов.

В Москве работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Столичные заводы производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.