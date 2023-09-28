Быстрая зарядка гаджетов – теперь по-русски

На маркетплейсе «Озон» стартовали продажи первого отечественного сетевого быстрого GaN-зарядного устройства. Оно разработано в воронежском Научно-исследовательском институте электронной техники (НИИЭТ) и является одним из первых в мире адаптеров на основе нитрид галлия на кремнии (GaN).



По словам разработчиков, новое устройство, возможно, является наиболее универсальным из существующих сегодня. Во всяком случае по параметрам мощности и количества разъемов российская разработка соответствуют стандартам мировых лидеров – таких как Anker, Baseus, Ugreen, Olmio. GaN-адаптер НИИЭТ выдает максимальную мощность - в 65 Вт и обладает тремя разъемами - двумя портами USB Type-C и одним USB Type-A, то есть может одновременно заряжать три устройства: телефон, смартфон, смарт-часы и так далее.



При этом российский зарядник компактнее и легче некоторых из мировых брендов – он весит всего 116 граммов. А за счет применения полупроводников на основе нитрида галлия на кремнии уменьшение габаритов изделия не повлияло на его мощность, так что заряжать гаджеты с помощью USB теперь можно в четыре раза быстрее.