Индекс Мосбиржи переломил тренд

С самого открытия торгов фьючерсами в США (в 3.00 мск.) котировки фьючерса на нефть с экспирацией в ноябре резко взлетели, на пике почти достигнув отметки $98 за баррель. Последний раз «черное золото» стоило так дорого в начале ноября прошлого года.

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В дальнейшем, правда, нефть немного скорректировалась, но к закрытию основного рынка Московской биржи стоила достойные $96,3.

Для роста нефти есть несколько причин, но главная из них заключается в том, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи начали давать результат, и на фоне роста потребления топлива в Китае в мире возник дефицит нефти.

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Как отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, ноябрьский контракт на сорт Brent стоит на $5,50 дороже февральского, а также на $8,50 дороже майского.

Это аномалия для товарного рынка, поскольку фьючерсы с более дальним сроком поставки обычно торгуются дороже, чем с ближним. Покупая контракт на поставку чего-либо, покупатель платит продавцу деньги «сейчас». Деньги же имеют свою стоимость, которая и закладывается в цену фьючерса.

Нынешняя же ситуация говорит о том, что нефтяные трейдеры пока склонны считать, что в следующем году Россия и Саудовская Аравия вряд ли будут продлевать добровольные ограничения, и нефть немного подешевеет. Но в данный момент нефти на мировом рынке явно не хватает, и реальные потребители готовы за нее платить больше.

В таких условиях большинство аналитиков продолжает ждать ухода котировок в район $100.

На дорогой нефти закономерно продолжился рост акций отечественных нефтяных компаний. Но если вчера среди высоколиквидных бумаг лучшие результат показали акции «Роснефти», то сегодня пальма первенства перешла к «Лукойлу», который подрос на 2,1%.

Крупнейшая российская нефтяная компания показала вдвое худший результат, но при этом она сильнее своих конкурентов отстает от рынка и в любое время может это отставание ликвидировать.

На 1,8% выросла «Газпромнефть». Котировки находятся на верхней границе бокового канала от третьей декады августа. В любой момент можно ждать его пробоя и резкого роста бумаги, в том числе за счет закрытия позиций «шортистами».

Несмотря на благоприятный внешний фон, на удивление сильно обвалились сегодня акции Московской биржи, которая объявила новую дивидендную политику. Согласно документу, на выплаты акционерам будет направляться не менее 50% чистой прибыли Группы. «Целевой» же уровень дивидендов должен определяться на основе многих компонентов.

Сегодня бумага рухнула почти на 3%. Некоторые аналитики пишут в своих обзорах, что обвал стал реакцией частных инвесторов на то, что выплаты, якобы, будут снижены по сравнению с до сих пор действовавшими 60% от чистой прибыли.

Но ранее Биржа распределяла как 90%, так и 30% чистой прибыли.

При этом драйверы роста выручки Мосбиржи остаются в силе. Среди них – рост активности клиентов и их числа, а также высокие процентные ставки, увеличивающие доходы от размещения свободных средств.

В целом же Индекс Мосбиржи прибавил за четверг 1,3%, уйдя от нисходящего тренда, зародившегося в самом начале сентября.

Мнения о дальнейшей динамике рынка расходятся. Наиболее оптимистичный прогноз озвучил аналитик УК «Первая» Иван Капустянский, написав в своем обзоре, что «в среднесрочной перспективе, с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры - относительно слабого рубля и бюджетных стимулов - рынок акций может продолжить рост. Потенциал роста индекса Мосбиржи полной доходности (включает дивиденды) может составить 30% на горизонте до конца года».

Другие считаю, что Индекс Мосбиржи в ближайшие месяцы будет торговаться в коридоре 3000-3300 пунктов.

Есть мнения, что о новых среднесрочных покупках стоит задумываться лишь при падении индикатора к отметке 2800 пунктов, то есть более чем на 10% от текущего уровня.

Несмотря на то, что сегодня завершился период уплаты налогов, рубль сумел символически, на 0,1% укрепиться к доллару. При этом оборот торгов на валютном рынке немного вырос относительно первых трех дней этой недели.

Рублю оказала поддержку не только дорогая нефть, но и высказывания высокопоставленных чиновников, уверяющих, что они продолжают разрабатывать меры для поддержки курса национальной валюты. Но все же многие аналитики не исключают возможности ухода пары доллар-рубль к отметке 100.