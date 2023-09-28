Девелоперы Поволжья получили в свое распоряжение эффективный материал для жилищного строительства

Компания «Силикат+» начала выпускать в Ульяновской области широкоформатные блоки и плиты из автоклавного газобетона. Это стало возможно благодаря длившейся с 2018 года модернизации старого производства силикатного кирпича. В проект инвестировано 1,2 млрд рублей, из них 485 млн предоставил Фонд развития промышленности. Поставки оборудования и сопровождение проекта обеспечивала Masa Henke из Германии.

Ячеистый, или газобетон известен в строительстве давно, еще в 1991 году в СССР из него было выпущено около 6 млн кубометров различных конструкций. Сегодня объем выпуска газобетона в СНГ превышает 20 млн кубометров, и спрос все время растет. Современные газобетонные блоки — автоклавного твердения, то есть под высоким давлением и температурой, гораздо прочнее «советских», практически не подвержены деформации, поэтому из них сооружают даже несущие стены в зданиях до 30 этажей, а их долговечность оценивается в 150 лет.

Помимо прочности автоклавный газобетон обладает самым высоким среди перегородочных материалов индексом шумоизоляции, что, как мы понимаем, особо важно для домов-«человейников». Далее, он не боится влаги, его можно использовать вместо керамики при сооружении санузлов и подвальных помещений, а внешние стены — оставлять без защитной отделки. За счет размеров блоков стройка из газобетона идет в пять раз быстрее, чем из кирпича, при этом расходуется меньше раствора. Ожидается, что заказчиками выступят крупнейшие застройщики региона – «Премьера», «Железно», «Рисан», «Древо», «Кошелев-Проект».

Мощность производства составляет 420 тыс. кубометров в год, и ее путем отладки процессов планируют постепенно нарастить до 475 тыс. кубометров. При этом модернизация в целом должна принести производителю экономию затрат: электропотребление снизится более чем на 1 млн кВт и потребление газа – на 2,5 млн кубометров в год.