Для рубля наступил «день Ч»

Торги на рынке акций в среду начались с мощной белой свечки – за первый час Индекс Мосбиржи прибавил чуть более 0,6%. Но этот импульс не получил дальнейшего развития, рынок залег в боковик, и по итогам дня его основной рублевый индикатор потяжелел на 0,7%.

Лучше рынка ожидаемо были акции нефтяных компаний. Причин тому было две.

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Первая – это рост котировок нефти на 2,3%. Когда на Московской бирже закончились основные торги, за баррель давали $94,5 по фьючерсу с экспирацией в начале октября. На два доллара больше стоил фьючерс, расчеты по которому произойдут в начале ноября.

Если ориентироваться на ноябрьский контракт, то картина по нефти складывается очень оптимистичной. Еще вчера нефть протестировала на прочность сильную техническую поддержку $92, в районе которой началось не только закрытие коротких позиций, но и новые покупки.

Если цены на нефть не упадут сегодня, то можно говорить о пробое технического сопротивления $95, что сулит поход котировок чуть выше $100.

Вторая причина роста акций нефтянки кроется в том, что ранее они торговались намного хуже рынка на страхах намерения ряда депутатов Госдумы включить компании сектора в перечень плательщиков налога на «сверхприбыль».

Похоже, к основной массе трейдеров пришло понимание, что власти не пропустят эту инициативу, поскольку нефтегазовый сектор и так платит в казну больше других отраслей, а на дополнительный налоговый пресс он может ответить повышением внутренних цен на свою продукцию.

Лучшими среди нефтянки были акции «Роснефти», подорожавшие примерно на 2%. Ранее эти бумаги падали не только сильнее рынка, но и больше своих конкурентов. Аналитики не могут объяснить, чем была вызвана активная распродажа акций «Роснефти» на прошлой неделе и по-прежнему считают их одними из лучших не только среди нефтегазовых компаний, но и на российском рынке в целом.

«Лукойл» подорожал на 1,5%, «Газпромнефть» и того меньше – на 1%.

Несмотря на столь неплохой рост нефтянки, в целом картина по рынку не вызывает желания продолжать покупать.

При таком подорожании нефти, к тому же происходившем весь день, и с учетом перепроданности относительно рынка, акции нефтяного сектора могли бы прибавить и поболее.

Индекс Мосбиржи также после утреннего взлета не предпринимал попыток роста.

Намного хуже рынка отторговались лидеры вторника – акции сталеваров и банков.

Все этого говорит о том, что рост рынка в среду, в целом, имел огромную спекулятивную, а не инвестиционную составляющую. Это наводит на мысль, что сегодня-завтра, без дополнительных сильных драйверов, инвесторы начнут крыть прибыль по всему спектру бумаг.

Однако помешать такому сценарию может улучшающаяся картина по Индексу Мосбиржи.

С начала осени индикатор начал рисовать довольно крутой нисходящий канал, а в среду вышел из него вверх, подав заявку на слом нисходящего тренда. Сейчас очень многие инвесторы при принятии решений руководствуются простыми фигурами технического анализа, которые изучили на курсах брокеров или по популярным книжкам/сайтам.

Но простота в данном случае не синоним неэффективности – многие теории, изложенные еще в конце позапрошлого века, прекрасно работают на американском рынке до сих пор.

Поэтому, если рынку удастся закрепиться выше верхней границы канала, то покупки могут активизироваться, а Индекс Мосбиржи - отправиться в сторону годового максимума, в район 3300 пунктов.

В противном случае, который многие аналитики считают более вероятным, рынок возобновит падение и пробьет отметку 3000 пунктов, после чего очень быстро свалится на 70 пунктов ниже.

Некоторую поддержку акциям может оказать падающий рубль. В среду он весь день торговался со слабой тенденцией к снижению, но в последний час торгов, когда с рынка уходят крупные игроки и ЦБ со своими валютными интервенциями, «россиянин» отдал «американцу» сразу треть процента.

Всего же по итогам дня российская валюта стала дешевле на 0,55%.

Техническая картина по паре доллар-рубль негативна для рубля – пара наметила выход их фигуры «треугольник» вверх.

С учетом того, что сегодня завершается период уплаты налогов и экспортеры могут снизить объем продажи долларов и юаней, это будет стимулировать спекулянтов покупать зарубежную валюту против рубля. В этом плане для рубля наступил своего рода «день Ч».