Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети «Мега» в России у шведской Ingka Centres

Группа «Газпромбанк» закрыла сделку по приобретению сети торговых центров «Мега» в РФ у шведской компании Ingka Centres, ранее владевшей и управлявшей IKEA и ТЦ «Мега» в России.

Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Уточняется, что речь идет о 14 торговых центрах «Мега» общей площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе и Ростове-на-Дону, а также Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Детали сделки не раскрываются.

По словам курирующего промышленные активы группы зампредправления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, финансовая организация продолжит развивать приобретенный бизнес. «Группа "Газпромбанк" участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей. Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров "Мега"», — подчеркнул топ-менеджер.

Как ранее писал «Коммерсантъ», стоимость активов Ingka Centres в России оценивается примерно в $2,85 млрд.