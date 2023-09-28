Глава НКР подписал указ о прекращении существования непризнанной республики

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Sputnik Армения, также информация появилась на порталах 24News.am и Civilnet и в армянских Telegram-каналах.

Поясняется, что решение принято в связи со сложной военно-политической обстановкой, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненно важных интересов жителей региона, с учетом договоренностей, достигнутых при посредничестве командования российских миротворческих сил.

«Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе», — говорится в указе.

К 1 января 2024 года будут распущены все государственные учреждения и организации НКР, сама Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.