Горох наконец-то превращается в качественный протеин

Строительство завода, который будет перерабатывать 70 тыс. тонн гороха в год, началось в конце 2022 года, стоимость всего проекта - 6,7 млрд рублей. Инвестором выступает свиноводческий и растениеводческий холдинг «Юбилейный», который вложил 20% собственных средств и привлек кредит по льготной ставке 4,5% годовых. ​ Еще 400 млн рублей на прокладку коммуникаций выделил регион.

Основной конечный продукт нового завода – это изолят горохового белка, высококонцентрированный белок с чистотой 85%, конкурент соевому и пшеничному изолятам с показателем чистоты 90-95%. При этом у горохового изолята есть преимущества: он немодифицированный, в отличие от соевого, и не содержит глютен, как пшеничный. Спрос на него растет в связи с ростом популярности ЗОЖ, функционального питания, а также потребления растительного «мяса». Так, в 2023 году в России прогнозируется рост рынка полуфарикатов из «немяса» на 15%.

Но и на мировом фоне тюменский проект выглядит весьма перспективным. В мире, а точнее – в США и Китае сегодня перерабатывается 1,2 млн тонн гороха, то есть гороховый изолят из Ишимского района займет 5,5% мирового производства. Не случайно 50% продукции инвестор планирует поставлять на экспорт. Кроме изолята, новый завод будет выпускать гороховый крахмал (29 тыс. тонн) и гороховую клетчатку (свыше 6 тыс. тонн) – продукты, востребованные в пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. ​

Власти Тюменской области рассчитывают, что запуск «Протеинсиба» даст начало формированию в регионе целого кластера глубокой переработки зернобобовых. Другой готовый его участник – входящий в состав агрохолдинга «Юбилейный» завод «Аминосиб», крупнейший в России переработчик пшеницы (120 тыс. тонн в год) и производитель аминокислот, пшеничного глютена, пищевого спирта, углекислоты и барды.