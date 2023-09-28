Кабмин обновил программу приватизации федерального имущества

Сроки реализации программы приватизации федерального имущества на 2023-2025 годов перенесены на новую трехлетку бюджетного цикла — 2024-2026 годы.

Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 27 сентября, сообщает «Интерфакс».

Агентство поясняет, что кабмин отказался от практики подготовки раз в три года новой трехлетней программы приватизации в 2022 году; сейчас план ежегодно корректируется и сдвигается на год для синхронизации с бюджетным циклом.

Документ также актуализирует список подлежащих приватизации предприятий. Прогноз поступлений в бюджет, как и прежде, не включает стоимость акций крупных компаний, которые могут продаваться по отдельным решениям президента и правительства, и составляет по 1,2 млрд руб. ежегодно.

Сообщается, что без изменений осталась общая формулировка, касающаяся возможных крупных приватизационных сделок. «В целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития внутреннего фондового рынка, а также формирования дополнительных доходов федерального бюджета могут быть приняты отдельные решения о приватизации пакетов акций, имеющих высокую инвестиционную привлекательность», — приводятся выдержки из текста распоряжения.

Отмечается, что обновленная программа, как и предыдущая версия, предусматривает возможность выхода государства из капитала АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП).