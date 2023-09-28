Китай сделал важное заявление по дедолларизации

По словам Лю Линя, заместителя начальника отдела инвестиций Народного банка Китая (РВОС), крупнейшие эмитенты стремятся воспользоваться достигшим максимума разрывом в процентных ставках государственных облигаций в КНР и США и поэтому выпускают и продают как можно больше облигаций в юанях, что эффективно повышает его вес на международной арене и помогает ему стать мировой валютой.
Ожидается, что количество юаневых облигаций, продаваемых как в самой Поднебесной, так и за ее пределами продолжит расти. Лю Линь считает, что выпуск димсум облигаций, т.е. облигаций, выпущенных в Гонконге, номинированных в юанях и размещенных за пределами материкового Китая, достигнет в 2023 году рекордных 500 млрд юаней (68,4 млрд долларов). Что же касается панда облигаций, т.е. облигаций иностранных эмитентов, номинированных в юанях, но размещенных на внутреннем рынке материкового Китая, то их объем вырастет на 50% и в этом, и в 2024 году.
«Интерес финансовых организаций во всем мире к выпуску и продаже облигаций в юанях растет»,- цитирует Лю Линя Bloomberg.
По его словам, финансовые возможности китайской валюты в последнее время значительно увеличились.
«Сейчас еще только начало процесса, но мы полагаем, что внутренние юаневые облигации через 2-3 года станут одним из краеугольных камней на (глобальном) рынке финансирования,- уверены эксперты по рынку облигаций Тимоти Тан и Джейсон Ли.- Это повысит использование юаня в торговых расчетах на международной арене».
В монетарной политике китайский центробанк и центробанки крупных развитых экономик придерживаются противоположных курсов: в то время, как в Пекине главный китайский банк ключевую ставку понижает, центробанки США, Великобритании, Евросоюза ее уже полтора года энергично повышают. Это приводит к снижению цены облигаций в юанях. Сейчас разница в процентных ставках самых распространенных в КНР и США гособлигаций – 10-летних достигла максимальной с 2006 года величины. Поэтому иностранные компании выпустили и продали в этом году в Китае юаневых облигаций на 128 млрд юаней. Это всего лишь на 5% меньше рекорда, установленного в 2016 году. Между тем, до конца 2023 года остались еще 3 месяца. Неудивительно, что недавно на рынке заговорили о том, что юань становится дешевой альтернативой иене.
Продажи оффшорных облигаций в юанях в этом году составили 440 млрд юаней и, как утверждает Bloomberg, уже побили годовой рекорд.
Инвесторы в долларовые облигации и евробонды со стажем сейчас, объясняет Лю, конечно, покупают облигации, номинированные в китайской валюте, особенно если их выпускают те же самые эмитенты. Так, Deutsche Bank AG в начале 2023 года впервые выпустил трехлетние облигации на 1 млрд юаней с купоном в размере 3,21%. Купон же по пятилетним евробондам на 550 млн евро, выпущенным одновременно с облигациями в юанях, уже достиг 5,375%.