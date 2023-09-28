Китай сделал важное заявление по дедолларизации

По словам Лю Линя, заместителя начальника отдела инвестиций Народного банка Китая (РВОС), крупнейшие эмитенты стремятся воспользоваться достигшим максимума разрывом в процентных ставках государственных облигаций в КНР и США и поэтому выпускают и продают как можно больше облигаций в юанях, что эффективно повышает его вес на международной арене и помогает ему стать мировой валютой.

Ожидается, что количество юаневых облигаций, продаваемых как в самой Поднебесной, так и за ее пределами продолжит расти. Лю Линь считает, что выпуск димсум облигаций, т.е. облигаций, выпущенных в Гонконге, номинированных в юанях и размещенных за пределами материкового Китая, достигнет в 2023 году рекордных 500 млрд юаней (68,4 млрд долларов). Что же касается панда облигаций, т.е. облигаций иностранных эмитентов, номинированных в юанях, но размещенных на внутреннем рынке материкового Китая, то их объем вырастет на 50% и в этом, и в 2024 году.