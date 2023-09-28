Клиент со всех сторон

Традиционно на мероприятии обсуждались новые подходы к инфраструктурному и технологическому развитию страны через расширение партнёрства бизнеса и государства. Но в этом году в фокусе были не только конкретные инструменты — концессии, офсетные контракты и так далее. Дискуссия была гораздо шире. В частности, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский обозначил новый принцип самого отношения к государственно-частному партнёрству.

Он заключается в том, что для успешной реализации инвестпроектов нужно выйти за рамки концепции заказчик-исполнитель. Необходимо, чтобы каждая сторона относилась друг к другу, как к клиенту. Государство — клиент инвестора, инвестор — клиент государства. Банки, институты развития, технологических и инфраструктурных партнёров должно объединять стремление угодить своим клиентам, главным из которых является непосредственно человек, проживающий в том или ином регионе. И работать это должно на всех уровнях. Как для самых масштабных инвестроектов, так и для небольших, реализуемых на региональном и даже муниципальном уровнях, отметил Николай Цехомский.

«Некоторое время назад мы уже обожглись на самостоятельных инициативах, когда ВЭБ выступал в качестве инвестора. Теперь в наших проектах всегда есть частный бизнес, частный инициатор, и, безусловно, регион и муниципалитет, которые тоже являются нашими клиентами. А мы представляем собой мостик с выходами на 5 разных сторон. Для нас, конечно, это сложная работа. Честно скажу, что, когда мы начали заниматься темой городской экономики, для ВЭБа это вообще была тема абсолютно нестандартная, новая. Традиционно ВЭБ занимался крупными проектами. Может быть, единственное, где мы сталкивались с городской экономикой, были какие–то огромные инфраструктурные проекты, например, аэропорты, большие туристические комплексы и так далее. ВЭБ, конечно, занимался и минимальной городской повесткой, но был достаточно далёк от темы ГЧП и концессии. В итоге мы пошли от человека, и, когда была поставлена задача заняться темой городской экономики, начали с оценки того, что важно для нашего главного клиента — жителя города», — рассказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ

Это как с газоном и дорожками, когда сначала люди протаптывают тропинки там, где им удобно, а уже потом эти тропинки превращаются в дорожки из тротуарной плитки. Сейчас в одних регионах строятся новые школы, в других — обновляется парк трамваев, где-то модернизируют системы водоснабжения и так далее. Успешность и сроки реализации таких проектов во многом зависят от вовлечённости и заинтересованности руководства на местах. Особенно эффективно ГЧП работает там, где конкретные показатели по тем или иным направлениям заложены в ключевые показатели эффективности (KPI) чиновников. Но, безусловно, заинтересовать нужно и других клиентов — инвесторов, которые будут вкладывать деньги в эти проекты. Для того чтобы государево и бизнес быстрее шли навстречу друг другу, Центр ГЧП при поддержке ВЭБа оцифровал накопленный на рынке опыт и разработал стандарты подготовки проектов.

Ещё одним важным критерием того или иного проекта в рамках ГЧП сегодня является его технологичность. В нынешних непростых условиях решения, которые обеспечивают выполнение этого требования, не должны зависеть от внешней конъюнктуры, либо эта зависимость должна стремиться к минимуму. Проблемам технологического суверенитета на «Российской неделе ГЧП» была посвящена отдельная сессия. Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), подчеркнул, что в современном мире технологический суверенитет в чистом виде недостижим. Но это не значит, что с этим нужно смириться.

«Это как линия горизонта, которая недостижима. Но стремиться к техсуверенитету надо. Ни одна страна технологически не суверенна. Всё работает только в крупнейших международных кооперациях. Если понимать технологический суверенитет прагматическим образом, то есть некоторое количество приборов, устройств и технологий, которые нам надо обязательно иметь, чтобы чувствовать себя уверенно и на международной арене, и на внутренней», — сказал ректор Сколтеха. Однако, по словам Кулешова, главная проблема сегодня — суверенитет профессиональный. России нужны кадры, способные развивать эту отрасль. И здесь тоже всё можно решить, несмотря на обстоятельства. В частности, Сколтеху за последние несколько месяцев удалось привлечь четырёх профессоров Оксфорда и Кембриджа.

О том, что даже при реализации проектов, направленных на достижение целей техсуверенитета, не нужно закрываться, говорил и генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович: «Мы как инвесторы под технологическим суверенитетом России понимаем долю нашей страны на мировом технорынке, подобно нашей роли на мировом рынке нефти. Чтобы достичь техносуверенитета, нужно стать более активными участниками цепочек на мировых рынках технологий. Сегодня деньги на разработку дорогостоящих технологий можно заработать только через экспорт и сотрудничество с международными партнёрами».

Разумеется, надо работать и внутри страны. И такая работа активно ведётся. Как отметил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов, на сегодняшний день в рамках исполнения поручений правительства создано уже 33 индустриальных центра компетенций.

«С 2019 года Фонд профинансировал 180 проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в IT-сфере на сумму более 28 млрд руб. Среди них — 19 особо значимых проектов, направленных на ускоренное импортозамещение IT-решений в ключевых отраслях экономики, на общую сумму грантового финансирования 16,25 млрд руб. В силу тех ресурсов, которые у нас имеются, РФРИТ может удовлетворить только 10% потребностей предприятий и IT-разработчиков, а их гораздо больше, о чём отрасли нам сигнализируют. Кроме того, существует необходимость и в других инструментах финансирования для реализации задач по импортозамещению зарубежного ПО — кредитах, ГЧП, привлечении внебюджетных инвестиций в формате фондов целевого капитала», — отметил Александр Павлов.

О необходимости применения механизмов ГЧП для реализации проектов импортозамещения в IT-отрасли высказался и генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнёв, приведя конкретные цифры: «Последние несколько лет обсуждается государственно-частное партнёрство с вовлечением науки в новых отраслях, например, в космосе, промышленности, инновационных технологиях. Это стало особенно актуальным, когда перед нами поставили задачу по достижению техсуверенитета. По нашим оценкам, с помощью механизмов ГЧП в проекты, направленные на достижение такого суверенитета, можно привлечь порядка 3,5 трлн руб. Сегодня нужно развивать новые финансовые механизмы».

Говоря о таких инструментах, Павел Селезнёв в качестве примера привёл инфраструктурные облигации ДОМ.РФ и облигации ППК РЭО. По его мнению, сегодня можно и нужно развивать отраслевые облигации, операторами которых вполне могут быть другие институты развития. То есть, резюмируя и возвращаясь к главной идее «Российской недели ГЧП», клиентов нужно искать везде.