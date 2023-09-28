Корпоративные облигации США пустили под откос

Очередной жертвой решимости Джерома Пауэлла во что бы то ни стало победить инфляцию при помощи повышения ключевой ставки стали на долговом рынке американские облигации инвестиционного уровня, показавшие убыток за 9 месяцев 2023 года.

US Corporate Bond Index, рассчитываемый Bloomberg и состоящий из корпоративных облигаций инвестиционного уровня со сроком погашения 5-10 лет, в среду, 27 сентября, снизился на 0,4% и окрасил американские облигации в красный цвет. Чтобы понять динамику этого вида долга, следует напомнить, что в феврале этого года он составлял 5% и что снижение индекса в сентябре, составившее 2,7%, стало максимальным за 7 месяцев.

Статья по теме: Парочка JJ: на кого работают финансовые власти США

Вера большинства инвесторов в начале этого года в корпоративные облигации инвестиционного уровня улетучивалась по мере того, как становилось все более очевидно, что американская экономика проявила себя в этом году на удивление неплохо и заставила Федрезерв довести ключевую ставку до 5,5%, хотя еще в декабре 2022 года большинство экономистов прогнозировали ставку на уровне 2,5 – 3%. Ставки по гособлигациям в первый осенний месяц выросли до многолетних максимумов

«Ставки по долгосрочным бумагам вероятно продолжат оставаться высокими до тех пор, пока ФРС будет удаваться внушать рынкам, что он не будет в обозримом будущем агрессивно снижать ключевую ставку»,- цитирует Bloomberg аналитическую записку Алтеи Спиноззи из Saxo Bank.

Сентябрьское снижение корпоративных облигаций инвестиционного уровня спровоцировала ФРС, своими манипуляциями со ставкой поднявшая процентные ставки по облигациям на кредитном рынке. Разница между корпоративным долговым индексом и схожим индексом гособлигаций остался ниже 120 пунктов, т.е. не вышел за пределы среднего за 10 лет показателя.

Финансовые эксперты также обратили внимание на самые медленные после 2000 года темпы выкупа корпорациями своих облигаций. И здесь причина в планах главного американского банка дольше ожидаемого сохранять ключевую ставку на уровне 5 с лишним процентов для борьбы с затяжной инфляцией. Заявки на выкуп своего долга сделали в этом году всего лишь 52 американские компании, а сумма, потраченная на выкуп облигаций, составила 22 млрд долларов, что является минимумом за полтора десятилетия, с 2008 года.

Кредит инвестиционного уровня получил мощный удар в марте этого года от короткого, но от этого не ставшего менее сильным и глубоким банковского кризиса в США.

«Когда речь заходит о корпоративных облигациях, - объясняет ситуацию на долговом рынке Алтея Спиноззи,- мы предпочитаем качество долга, облигации с высоким кредитным рейтингом».

Самую высокую доходность по корпоративному долгу инвестиционного уровня, по ее словам, следует искать в длинной части кривой доходности.