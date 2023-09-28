Корпорация «ВСМПО-Ависма» нарастила чистую прибыль более чем в три раза в январе — июне

ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,1 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года, до 12,3 млрд руб.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Выручка увеличилась на 3,9% и составила 54,37 млрд руб., передает агентство.

«ВСМПО-Ависма» — вертикально интегрированная компания, она является крупнейшим в мире производителем титановых сплавов. Также предприятие выпускает прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является основным стратегическим поставщиком изделий из титана для многих компаний. Продукция «ВСМПО-Ависма» широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.