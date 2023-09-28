Кубань делает ставку на сельскую кооперацию

За эту меру поддержки села проголосовало в первом чтении краевое законодательное собрание. В животноводстве предусмотрено объединение не менее 10 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), ИП или самозанятых, в других отраслях - не менее 20. Создать кооператив необходимо в течение трех лет после получения меры господдержки, приобретенное имущество будет оформляться как неделимый фонд кооператива.

Субсидирование сельхозкооперативов является частью программы «Опорный фермер», которую готовятся принять на Кубани, чтобы обеспечить конкурентоспособность и стабильность КФХ и ЛПХ (личных подсобных хозяйств), потенциал которых, как убеждены законодатели, далеко не исчерпан.

Идея «Опорного фермера» родилась несколько лет назад. Активисты фермерского движения края воплотили организационную схему, при которой несколько ЛПХ, занимавшихся виноградарством, объединялись, чтобы нанять одного так называемого опорного фермера, располагавшего соответствующей техникой для обработки почвы. Постепенно опорный фермер становился не наемным работником, а полноправным членом ассоциации, планирующим ключевые процессы, связанные с закупкой техники, включая финансирование (получение гранта), и обработкой земли. Сходным образом участники движения были готовы организовать совместную переработку винограда.

По ходу обсуждения в СМИ этой стихийной инициативы у региональной администрации возникла разумная мысль придать ей четкую правовую форму – кооператива, чтобы облегчить взаимодействие с крестьянами в части той же финансовой помощи или земельной аренды. За счет субсидирования планируется также придать новый стимул всему кооперативному движению. Оно насчитывает сегодня 161 потребительский сельхозкооператив с 2,5 тыс. членов и выручкой в 2,4 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.