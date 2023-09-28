Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил перспективы запуска переговоров с Украиной.

По его мнению, предпосылок к этому не видно. Как пояснил министр иностранных дел в интервью ТАСС, когда Запад начинает запускать такого рода провокационные слухи, они, видимо, проверяет нас на готовность пойти на его условия.

«А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договорённостей, кроме временного прекращения огня, и за выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и что планомерно уничтожается нашими вооруженными силами», – пояснил он.

Как считает Лавров, логика здесь та же самая, как и в случае с минскими договоренностями, которые никто не собирался выполнять – ни Германия, ни Франция, ни тем более Украина.

«И открытым текстом и Меркель, и Олланд, и Порошенко в прошлом году ещё заявили, что эти договоренности нужны были только для того, чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации. Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена», – отметил глава МИД РФ.

Он при этом признался, что Россия была готовы к урегулированию не только в ходе подготовки Минских договоренностей, но также готова к урегулированию в апреле 2022 года, когда, по сути дела, предложенный Украиной вариант прекращения боевых действий и урегулирования ситуации на основе предоставления взаимных, надежных гарантий безопасности тоже был отозван по требованию Вашингтона и Лондона.

В апреле 2022 года, когда мы были готовы к подписанию договорённостей и украинцы заверяли, что они тоже поставят свои подписи, Россия в качестве жеста доброй воли прекратила боевые действия и даже осуществила определённую передислокацию наших вооруженных сил, напомнил Лавров. Но этим воспользовались те, кто сорвал эту договоренность.

По его словам, Россия и сейчас готова на переговоры, готова рассмотреть любые серьёзные предложения. Но ни о каком прекращении огня на период переговоров речи быть не может. Потому что нас на этом уже обманули один раз.

«Сейчас мы готовы договариваться с учётом тех реалий, которые сложились на земле, и с учётом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учётом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями. Вот, наверное, в чём сейчас состоит суть проблемы», – резюмировал глава МИД РФ.

Как ранее писал «Эксперт», секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультациях по безопасности оценил перспективы урегулирования украинского кризиса. По его мнению, на сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются.