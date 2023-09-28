Международную премию Сергея Образцова вручили Анатолию Архипову и Елене Ивановой

28 сентября 2023 года на торжественной церемонии закрытия XII «Образцовфеста» были вручены две новые номерные статуэтки Международной премии Сергея Образцова, созданные из драгоценных металлов скульптором Андреем Ковальчуком, народным художником РФ, председателем Союза художников России.

Елена Булукова, директор Театра кукол имени С. В. Образцова, отметила значимость события — спустя 22 года после старта «Образцовфеста» принято решение возобновить традицию вручения Международной премии Сергея Образцова. С этой целью в 2023 году по просьбе дирекции театра Андрей Ковальчук создал еще две номерные Премии — шестую и седьмую. Напомним, пять первых номерных статуэток были изготовлены для I «Образцовфеста» в 2001 году.

На сцене Большого зала Театра Образцова на церемонии завершения XII «Образцовфеста» объявили имена двух обладателей почётного приза. «За вклад в развитие искусства театра кукол» Международной премией Сергея Образцова удостоены известный кукольник, создатель театра «Петрушкина слобода», актёр и режиссёр Анатолию Николаевич Архипов и заслуженная артистка Российской Федерации Елена Энгельсовна Иванова — художественный руководитель Ивановского театра кукол, актриса и режиссёр, драматург и педагог, Президент и почётный член Российского центра Международного союза деятелей театра кукол UNIMA.

Анатолию Архипову награду вручал заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор искусствоведения, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства (2021) Борис Павлович Голдовский.

Статуэтка для Елены Ивановой передана директору Ивановского театра кукол Сергею Валерьевичу Ригерту. Награду вручила режиссёр-постановщик заслуженная артистка РФ Екатерина Михайловна Образцова.

В честь знакового события со сцены к зрителям обратился виртуальный Сергей Образцов — этот образ и голос Великого кукольника был сгенерирован нейросетью. Столь смелые идеи сценографии на церемонии закрытия Фестиваля были воплощены режиссером Максимом Кустовым. При создании визуальных эффектов Кустов ориентировался на тему Фестиваля – «Технологии чудесного». Ведущим и олицетворением виртуального проводника по фестивалю стала огромная планшетная кукла ростом в четыре метра. Музыкальный техно-фьюжен сочинили солисты футуристического музыкального трио: Николай Шамшин — электровиолончель, Алиса Мандрик — синтезатор и вокал, Владислав Михайлов — модульные синтезаторы.

О фестивале:

XII Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова прошел с 21 по 28 сентября 2023 года под названием «Технологии чудесного» и был посвящен Десятилетию науки и технологии, объявленному в России указом Президента с 2022 по 2031 год. «Образцовфест» реализован при поддержке Минкультуры России ассоциацией «Академия народной музыки» совместно с ГАЦТК им. С. В. Образцова.

XII «Образцовфест» охватил 12 театров из 3 стран — России, Израиля, Ирана. Участвовали творческие коллективы из Брянска, Вологды, Красноярска, Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также выступит коллектив из Донецкого республиканского театра кукол. Основные события фестиваля проходили в Театре кукол им. С.В. Образцова, а также на сцене Малого театра.

За 8 дней более 25 мероприятий программы посетили около 3000 зрителей. Состоялись прямые трансляций 9 мероприятий, в том числе 7 показов спектаклей, с охватом около 3500 просмотров.

Помимо показов спектаклей, была реализована насыщенная программа из 9 образовательных мероприятий. Мастер-классы Надежды Балыбердиной, Дмитрия Вихрецкого, Орнана Брайера, лекции экспертов Олеси Кренской и Виктора Никоненко; презентация методического пособия по технологии и материалам ГАЦТК им. С. В. Образцова.

Зрители увидели спектакли с инновационными сценическими решениями выдающихся российских и зарубежных коллективов. «Годунов» (16+) Бориса Янушкевича по пьесе Пушкина Челябинского театра кукол имени Вольховского, «Хочу быть волком» (6+) Нижнетагильского театра кукол. Помимо «Годунова», ещё одна «пушкинская» история — спектакль Брянского областного театра кукол «Русалка» Олега Жюгжды (как и Янушкевич, российско-белорусского режиссёра). Руслан Кудашов представил на фестивале «философскую притчу» для взрослых зрителей (16+) — спектакль «Затворник и Шестипалый» Красноярского театра кукол по одноимённой повести Виктора Пелевина. Виктор Никоненко в «Играем Шекспира» объединил на одной сцене шесть великих пьес драматурга, а «Сказка, рассказанная на ночь» Вологодского областного театра кукол «Теремок» соединил несколько волшебных историй британского классика литературы для детей Дональда Биссета. Совсем необычный «видеоспектакль», созданный с помощью конструктора LEGO, привез Пермский театр кукол. Постановка Дмитрия Вихрецкого «Цветы для Элджернона» (12+) по одноимённому рассказу Дэниела Киза. Драматический театр «ЦЕХЪ» из Петербурга предложил зрителям постановку «Кыхи» (6+) — кукольную «сказку о светлом для неопределённого возраста».

Примечательно, что в 2001 году — в год старта фестиваля — Премией Сергея Образцова был награждён театр из Ирана, и вот через 22 года программу нынешнего «Образцовфеста» завершает спектакль Театра «Ясе Тамам» из Тегерана «Земля и Вселенная».

На фестивале Музей театра Образцова представил выставку «ИДЕИ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ИННОВАЦИИ. 1930 — 2023». Это историческая ретроспектива экспериментов, открытий и прорывных решений в области изготовления кукол и кукловождения с момента создания театра Образцова и до наших дней.