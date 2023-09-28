Мичуринский аграрный университет договорился о сотрудничестве с эфиопским аграрным вузом

Мичуринский государственный аграрный университет (Мичуринский ГАУ) и университет Бонга (Эфиопия) заключили соглашение о сотрудничестве.

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Как сообщает пресс-служба российского вуза, документ подписали в Мичуринске и.о. ректора Сергей Жидков и президент университета Бонга Петрос Волдегиоргис Волдесенбет.

В рамках договоренностей будет организован обмен преподавателями и студентами по программе академической мобильности, также стороны намерены развивать взаимодействие по международной, научно-исследовательской, учебно-методической и издательской деятельности.

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Кроме того, планируется реализовывать совместные международные и региональные проекты.

«Мичуринский ГАУ укрепляет взаимодействие с зарубежными государствами и развивает международные связи в образовательной, научно-технической и культурной сферах. По программам бакалавриата и магистратуры в вузе обучается 40 человек из африканских государств Зимбабве, Нигерия, Конго, Бенин, Камерун, Гвинея, Кот-д`Ивуар, Марокко, Алжир. Студенты показывают высокий уровень подготовки и в перспективе станут востребованными специалистами в различных отраслях экономики со знанием русского языка», — отметил Жидков.

Уточняется, что визит делегации из Эфиопии в Тамбовскую область стал продолжением договоренностей, достигнутых на июльском форуме «Россия — Африка».

Университет Бонга готовит специалистов в области сельского хозяйства, в нем обучается свыше 12 тыс. человек.