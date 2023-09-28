Минфин рассчитывает на дополнительные доходы от повышения НДПИ по газу в сумме 257 млрд рублей

В Минфине заявили, что ожидают дополнительных доходов в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых по газу в размере 257,2 млрд руб.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

В ней указывается, что на поступления НДПИ на газ «также оказывает влияние изменение введенного в 2023 году коэффициента Ккг в ставке, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в том числе с учетом дополнительной корректировки тарифов в 2024-2025 годах».

Коэффициент Ккг был внесен в расчет ставки НДПИ с января 2023 года. С января 2023 года по 30 июня 2024 года он составляет 134, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025-го — 285, с 1 июля 2025-го — 305.

Агентство поясняет, что речь идет о повышении НДПИ для всех производителей газа.

Как сообщалось в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, с 1 декабря 2024 года планируется увеличить оптовые цены на газ для всех промышленных потребителей, за исключением предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ. Также с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий промышленности будут проиндексированы на 11,2%.