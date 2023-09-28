Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО на Украине

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 28 сентября сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

Согласно последним данным, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили 2 атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Первомайское и юго-западнее населённого пункта Веселое (ДНР). Уничтожено до 190 боевиков, 11 автомобилей, 2 орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили 2 атаки штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 105 боевиков, 5 автомобилей и 2 боевые бронированные машины. Севернее населённого пункта Приютное (Запорожская область) уничтожена ДРГ 110-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино и северо-западнее населённого пункта Вербовое (Запорожская область). Уничтожено свыше 45 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, БМП «Bradley» производства США, орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица М119 производства США.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр» при поддержке армейской авиации артиллерии в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское и Ямполовка (ДНР). Уничтожено до 60 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загоруйковка, Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 50 боевиков, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 20 боевиков, 2 автомобиля и гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и БПЛА ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах. В районе населённого пункта Богдановка (Кировоградская область) поражён 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины. В районе населённого пункта Федоровка (ДНР) поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Торецкое (ДНР) сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО перехватили 4 снаряда РСЗО «HIMARS» и «Ольха», а также уничтожили 26 БПЛА в районах населённых пунктов Берестовое, Кодема, Новопетриковка (ДНР), Самойловка и Новое (Запорожская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 480 самолётов, 250 вертолётов, 7 217 БПЛА, 438 ЗРК, 12 206 танков и других боевых бронированных машин, 1 156 боевых машин РСЗО, 6 571 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 13 573 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 27 сентября Конашенков сообщил, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ.