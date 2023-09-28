Мишустин: темпы восстановления экономической активности в России превысили прогноз

Темпы восстановления экономической активности в России опережают прогноз. Об этом на Московском финансовом форуме заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«По данным Министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%», – подчеркнул он.

По словам премьера, такая динамика стала возможной благодаря исполнению поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России, передаёт РИА Новости.

«Это позволило нивелировать многие вызовы, поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и граждан», – отметил Мишустин.

При этом он считает, что ключевыми драйверами роста российской экономики станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, а базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2% в течение следующих 3-х лет.

Премьер-министр также подчеркнул, что власти сконцентрируются прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом.

«Это углубление взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран; совершенствование механизмов, в том числе транспортной и платежной составляющих; укрепление технологического и финансового суверенитета; опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры; повышение благосостояния граждан, а также обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми», – подчеркнул Мишустин.

Как отметил глава правительства, в настоящее время российская экономика проходит через масштабную трансформацию, но самый сложный этап она уже сумела преодолеть.

«Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройдён. И все прогнозы глубокого падения экономики России из-за санкций не сбылись, а в прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении ВВП просядет всего на 2%», – резюмировал премьер-министр.

Как ранее писал «Эксперт», Центробанк назвал драйверы экономического роста в России. Согласно данным регулятора, в большинстве федеральных округов рост поступлений наблюдался в добыче, обработке, водоснабжении и торговле.