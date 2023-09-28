Московские промышленники представили свою продукцию на выставке в Саудовской Аравии

Московские производители кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков приняли участие в международной выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии и провели более 250 бизнес-встреч. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Участие в выставке помогли организовать специалисты центра «Моспром». Мероприятие прошло в сентябре, в нем приняли участие восемь столичных предприятий, которые смогли представить свою продукцию зарубежным партнерам и провели 257 встреч и договорились о расширении экспортных поставок московской продукции.

Так, компания ProBulion, которая занимается производством костного бульона, может локализовать выпуск и поставки своей продукции в первую российскую школу в Саудовской Аравии.

Продукция столичного «Монетного двора» может появиться в онлайн-магазине крупной продуктовой сети в Саудовской Аравии. Кроме того, сейчас московский производитель ведет переговоры о дистрибьюции первой партии шоколадной продукции в Саудовскую Аравию.

Новую линейку минеральной газированной и негазированной воды, а также натуральные соки без сахара презентовал столичный производитель безалкогольных напитков «Очаково». Продукцией заинтересовались зарубежные партнеры.

Три компании впервые участвовали в подобной выставке. Ранее предприятия поставляли продукцию исключительно в регионы страны.

Выставка Foodex Saudi – ведущая международная торговая выставка Саудовской Аравии. Мероприятие проводится уже в 10-й раз, в этом году в ней приняли участие компании из 50 стран.