На западе Москвы возведут производственное здание по городской программе

Инвестор из структуры MR Group направит на строительство производственного здания общей площадью около 10,3 тыс. кв. метров на западе Москвы почти 1,1 млрд рублей. Проект реализуют по программе создания мест приложения труда, в результате чего появится более 200 новых рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Здание, где сможет расположиться производство продуктов питания, появится на улице Рябиновая. Соглашение с инвестором власти столицы подписали на семь лет. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в июне 2025 года.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, программа создания мест приложения труда позволяет открывать новые высокотехнологичные рабочие места в разных районах города. В столице по такой программе построят не менее шести промышленных парков и шести промышленных комплексов.

По условиям городской программы, девелопер получает налоговые льготы, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места. На таких условиях могут быть возведены промышленные объекты, офисы, объекты науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные объекты.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом участки под застройку жилья и места приложения труда могут находиться в разных районах.