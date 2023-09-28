Нарышкин: ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными

Директор Службы внешней разведки РФ (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин убеждён, что ядерный щит делает мечты Запада победить Россию абсурдными.

По его словам, отечественный ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались ещё 80 лет назад, сегодня делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение, передаёт РИА Новости.

«И до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит защищает нашу страну, – сказал Нарышкин на открытии выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня рождения "отцов-основателей" отечественной атомной отрасли академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. – И сам факт его существования делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России».

Как писал «Эксперт», ранее Нарышкин заявил, что Россия борется за своё историческое будущее, поэтому в противостоянии с Западом победа останется именно за нашей страной.