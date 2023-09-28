Цены на нефть взлетели на новостях из США

Всего неделю назад «Эксперт» писал о том, что запасы нефти в главном нефтехранилище Соединенных Штатов – в Кушинге, штат Оклахома, снизились до 22,9 млн баррелей и вплотную приблизились к критическому операционному минимуму, составляющему 22 млн баррелей. И вот сейчас этот критический минимум достигнут и преодолен – нефти в 315 резервуарах Кушингского нефтехранилища осталось не больше 22 млн баррелей. За лето и первый осенний месяц запасы, по данным авторитетного Американского института нефти, сократились с двухлетнего максимума в 43 млн баррелей в июне вдвое. Причем, здесь следует иметь в виду, что это данные за прошлую неделю и что сейчас «черного» золота в самом крупном нефтехранилище, между прочим, не только в Америке, но и во всем мире осталось уже существенно меньше 22 млн баррелей.
Кстати, коммерческие запасы нефти в США с 15 по 22 сентября, как следует из последнего еженедельного обзора Управления энергетической информации, снизились на 2,2 млн баррелей или на 0,5% до 416,3 млн баррелей.
У цены нефти динамика, как нетрудно догадаться, противоположная – при снижение запасов она растет. Сейчас нефть марки WTI стоит больше 93 долларов за баррель. За «бочку» WTI вчера в Нью-Йорке давали 93,68 доллара, а Brent – 96,55 долларов.
Такими стремительными темпами запасы нефти в Кушинге снижались из-за высокого спроса нефтеперерабатывающих заводов(НПЗ), утверждает Reuters, и не менее высокого внешнего спроса на американскую нефть.
«Уровень нефти (в Кушинге) уже находится у исторического минимума, и это толкает цену на нефть марки WTI все выше на и без того дефицитном рынке при превышении спроса над предложением»,- комментирует сложившуюся в последних числах сентября ситуацию аналитик Vortexa Рохит Ратод.
Запасы нефти в Кушинге стали сейчас важным фактором поддержания высоких цен не только из-за их снижения до критического минимума, потому что 22 млн баррелей – все же довольно ощутимый объем, но и потому, что ее из-за низкого уровня сейчас технически все труднее извлекать из резервуаров.
«Если позволить уровню нефти в резервуарах опуститься до слишком низкого уровня, она может стать вязкой и ее очень трудно достать,- объясняет директор по продажам в международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Карл Ларри,- а то, что удастся достать, невозможно использовать».
«Сейчас можно говорить, что Кушинг пересох»,- печально констатирует Амрита Сен, возглавляющая отдел исследований в Energy Aspects.
Сейчас на американских НПЗ начинаются профилактические работы. Нефтепереработчикам будет нужно меньше нефти, и ее уровень в резервуарах Кушинга может подняться на несколько сантиметров. Однако рассчитывать на существенное пополнение запасов не приходится, потому что при высоком спросе на топливо на многих НПЗ профилактические работы могут провести в ускоренном режиме. Если уровень нефти в резервуарах за время профилактики существенно не повысится, то цена барреля нефти марки WTI может вплотную приблизиться к 100 долларам.
К слову, в 2014 году запасы нефти в Кушинге уже опускались до 20 млн баррелей, но тогда Соединенные Штаты еще не были крупнейшим экспортером нефти и топлива, поэтому запасы удалось быстро восстановить. Сейчас же ситуация иная – при нынешних объемах экспорта восстановление запасов значительно усложняется.