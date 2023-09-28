Цены на нефть взлетели на новостях из США

Всего неделю назад «Эксперт» писал о том, что запасы нефти в главном нефтехранилище Соединенных Штатов – в Кушинге, штат Оклахома, снизились до 22,9 млн баррелей и вплотную приблизились к критическому операционному минимуму, составляющему 22 млн баррелей. И вот сейчас этот критический минимум достигнут и преодолен – нефти в 315 резервуарах Кушингского нефтехранилища осталось не больше 22 млн баррелей. За лето и первый осенний месяц запасы, по данным авторитетного Американского института нефти, сократились с двухлетнего максимума в 43 млн баррелей в июне вдвое. Причем, здесь следует иметь в виду, что это данные за прошлую неделю и что сейчас «черного» золота в самом крупном нефтехранилище, между прочим, не только в Америке, но и во всем мире осталось уже существенно меньше 22 млн баррелей.

Кстати, коммерческие запасы нефти в США с 15 по 22 сентября, как следует из последнего еженедельного обзора Управления энергетической информации, снизились на 2,2 млн баррелей или на 0,5% до 416,3 млн баррелей.