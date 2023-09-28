«Немаленькое напряжение»: глава Минфина назвал основной приоритет для бюджета

Основной приоритет для бюджета — это обеспечение фронта всем необходимым для победы России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Международного финансового форума. Он отметил, что доля оборонных расходов растет, но и траты бюджета на экономику в номинальном выражении не падают.

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«Приоритеты бюджета изложены в структуре самой расходной части бюджета. В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы — армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы — все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — заявил Силуанов.

Другими важными направлениями для бюджета министр финансов назвал выполнение социальных обязательств и инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

«Наш бюджет движется вперед, он растет. В этом году бюджет составил 33 трлн рублей, в следующем году он составит 36,6 трлн рублей», — добавил Силуанов.

Позже, во время пресс-конференции министр прокомментировал снижение расходов на экономику.

«Когда вы говорите о снижении доли расходов на экономику, возможно, это и так, поскольку доля оборонных расходов возрастает. Мы говорим, что это наш основной приоритет сейчас. Но в номинальном выражении расходы не падают», — подчеркнул Силуанов.

Из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024-2026 годы следует, что расходы на национальную оборону в 2024 году запланированы в 10,736 трлн рублей, в 2025 году – 8,52 трлн рублей, в 2026 году – 7,419 трлн рублей. Расходы на национальную экономику в 2024 году, согласно законопроекту, составят 3,934 трлн рублей, в 2025-ом — 3,257 трлн рублей, в 2026-ом — 3, 676 трлн рублей, уточняет РИА Новости.

